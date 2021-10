El 9 d’octubre de l’any passat, treballadors del transport sanitari d’arreu de Catalunya van iniciar una vaga indefinida per aconseguir dos objectius primordials: la no aplicació d’una retallada salarial i l’equiparació de les condicions laborals dels treballadors del sector amb les dels treballadors de l’empresa pública Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Més de cinc mesos després la van desconvocar tenint en compte que els sindicats més representatius van acordar amb Salut, els grups parlamentaris i la patronal del transport sanitari ACEA formar una taula de diàleg amb el principal objectiu d’equiparar progressivament les condicions laborals del col·lectiu amb les del SEM. Aquesta taula es va constituir fa un mes i, des de llavors, ja s’han dut a terme tres trobades.

Segons fonts de Salut, la Generalitat té la voluntat de treballar per revisar les condicions tant laborals com salarials dels professionals, per tal de donar un bon servei a la ciutadania i garantir-ne la seva qualitat. És per això que s’han creat diferents grups de treball.

"Caldria que Salut apugés un 183% el pressupost al transport sanitari per igualar al SEM" Javier Porta - Representant d'UGT a la taula de diàleg

Un dels participants a les trobades i en representació del sindicat UGT, Javier Porta, ha explicat a aquest diari que la valoració de la taula és «positiva» i tenen previst finalitzar la proposta d’equiparació abans que finalitzi l’any per tal que passi a debat parlamentari. D’altra banda, però, és realista i admet que per tal d’equiparar les condicions, «caldria que Salut apugés un 183% el pressupost destinat al Transport Sanitari per als propers quatre anys», admet Porta, segons una estimació feta a la taula del diàleg. «Hi ha molta feina a fer i molts aspectes a tenir en compte i, malgrat que hi hagi una concessió vigent, es poden implementar millores perquè la situació actual és insostenible», explica.

«Sistema caduc»

És per això que, paral·lelament, aquesta setmana totes les forces sindicals representatives del sector, juntament amb les plataformes socials, han enviat un comunicat conjunt al Departament de Salut en el qual exposen que estan al «límit» i exigeixen una internalització del transport sanitari. Aquesta és la manera per «posar llum a les nostres demandes i establir un full de ruta per tal que el sector torni a caminar inequívocament cap a l’excel·lència», reclamen.

Afegeixen que «l'actual model de subcontractació ha esdevingut un sistema caduc, en què les antigues empreses del sector s'han anat veient desplaçades per autèntics especuladors i gegants financers amb una mancança de voluntat de servei i moguts només per interessos econòmics», lamenten. Tot això ha portat que el servei «hagi anat abandonant l’excel·lència i ens ha portat al límit que estem avui, amb la degradació de la qualitat assistencial».

Deficiències del servei

Segons els representants del sector, les deficiències del servei són evidents arreu de Catalunya. Antoni Rodríguez, representant sanitari d’UGT a Girona, va recordar a aquest diari que a "l’Alt Empordà hi ha greus mancances" i reclama una ampliació del servei. El principal objectiu és que l’ambulància del servei vital bàsic (SVB) que actualment presta servei a Figueres en un únic torn de 12 hores al dia passi a estar operativa les 24 hores del dia. D’aquesta forma, la ciutat comptaria amb dues ambulàncies de SVB plenament operatives durant els 365 dies de l’any.

"A l'Alt Empordà hi ha greus mancances, fa falta una ampliació del servei" Antoni Rodríguez - Representant d'UGT Sanitat a Girona

La petició ja es va fer l’any passat a través d’una moció del grup municipal de Junts per Figueres en què asseguraven que des del 2012 Salut no ha modificat les dotacions del SEM a l’Alt Empordà i que en canvi s’han «duplicat» els serveis en els últims vuit anys, per la qual cosa reclamen que es reforcin els recursos disponibles. Aquest reforç només es porta a terme a l’estiu.