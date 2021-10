Diversos municipis de les comarques gironines, entre els quals Girona, Figueres, Salt o Sarrià de Ter, hauran de tenir un mínim d’un 15% d’habitatges dedicats a polítiques socials d’aquí a vint anys. Així consta en el Pla territorial sectorial de l’habitatge, que la Generalitat ha aprovat inicialment i que ha de quedar enllestit definitivament el primer semestre de 2022. Entre altres objectius, el Pla estableix un increment del parc de lloguer social fins arribar al 7% al conjunt de Catalunya, amb l’objectiu que totes les llars que es formin en les properes dues dècades puguin accedir a un habitatge digne.

La distribució del nou habitatge protegit, però, es farà a partir de diferents zones. Un total de vint municipis gironins estan considerats com a àrees de demanda residencial forta i acreditada. Es tracta de localitats amb més de 2.000 habitants, que es preveu que experimentin un elevat creixement en els propers anys (des d’un 5% fins a més d’un 10%) i que hauran de complir amb aquest mínim del 15% d’habitatge protegit. Es tracta de Girona, Figueres, Fornells de la Selva, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix, Vilafant, Banyoles, la Bisbal, Blanes, Lloret, Mont-ras, Olot, Palafrugell, Palamós, Porqueres, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Vilamalla.

El pla també preveu la possibilitat que altres municipis colidants amb els de demanda forta i acreditada puguin passar a formar part d’aquest grup. Així mateix, també obre la porta a la possibilitat que les localitats es puguin mancomunar i fer una planificació supramunicipal -sempre que siguin colindants- per assolir els objectius conjuntament.

En total, el pla calcula que, a Catalunya, caldran 300.000 habitatges socials per a aquestes àrees de demanda forta i acreditada. Actualment, el parc de lloguer social és de 54.000 habitatges, i caldrà arribar fins als 255.000. Però a més del parc de lloguer, serà necessari impulsar la construcció d’habitatge protegit de compravenda i tinences intermèdies amb 107.800 habitatges més.

D’altra banda, el Govern també preveu el desenvolupament de plans específics per a àrees rurals, amb l’objectiu de millorar l’encaix de les polítiques d’habitatge en unes zones que tenen unes característiques molt concretes. També es faran plans pr garantir el dret a un habitatge de lloguer, per a les persones grans, de rehabilitació (per tal de planificar les actuacions necessàries per a la correcció de les deficiències del parc d’habitatges) i contra el sensellarisme. També es farà un pla per a les dones i els infants, especialment per a les víctimes de violència masclista.