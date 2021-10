La diòcesi de Girona compta actualment amb 34 missioners i missioneres que realitzen la seva tasca a països tant americans com africans. A més, les aportacions econòmiques del Bisbat a les missions d’arreu del món van ascendir a 98.000 euros durant l’any passat. Aquests diners es van aconseguir a través de tres col·lectes: la del Domund (85.3270 euros), Infància Missionera (9.955 euros) i Sant Pere Apòstol (2.676 euros).

Aquest diumenge se celebra la Jornada Mundial de les Missions, el Domund, que enguany té per lema Explica el que has vist i sentit. A la diòcesi de Girona, hi ha actualment 23 missioneres i onze missioners servint arreu del món. La majoria (23) es troben a països americans: tres a Brasil, tres a Paraguai, tres a Perú, tres a Xile, dos a Colòmbia, dos a Veneçuela, un a Bolívia, un a Costa Rica, un a El Salvador, un als Estats Units, un a Mèxic, un a Panamà, un a la República Dominicana i un a Argentina. Els deu restants es troben a Àfrica: tres a Moçambic, dos al Congo, un a Angola, un a Camerun, un a Togo, un a Burkina Faso i un al Marroc.

Memòria de dos missioners

En els darrers dos anys, tanmateix, han mort dos missioners nascuts i formats a la diòcesi de Girona, que el Bisbat recorda a través del Full Parroquial d’aquesta setmana. Un d’ells és Jordi Gispert-Saüch (Palafrugell, 1930-Bombai, 2020), que a partir de 1979 va ser missioner en el subcontinent indi, on va ser professor de teologia i va publicar deu llibres i centenars d’articles.

L’altre finat és Manuel Dausà, nascut a Cassà de la Selva l’any 1929, que amb només dotze anys va ingressar al Seminari i, quan li faltaven dos anys per a ser ordenat capellà, vamarxar a missions. Va ser destinat a Zimbabwe i allà es va quedar a viure fins a la seva jubilació, als 71 anys. Llavors va tornar a Cassà, però els darerrs anys va viure a Madrid, a la residència dels missioners grans. Tot i això, el dia 12 d’agost va ser enterrat a Cassà.