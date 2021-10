La cultura popular comença a deixar enrere les restriccions. Aquest dissabte s'ha celebrat la cercavila de Festa Major de Banyoles, la primera de les grans de les comarques gironines que es fa sense mesures de seguretat estrictes per la covid-19. Centenars de persones han participat a l'acte que s'ha fet pel centre del municipi aquest dissabte i que forma part de les festes de Sant Martirià. Des de l'Ajuntament celebren poder tornar a una certa normalitat en la cultura popular, però demanen prudència als ciutadans per tal que no hi pugui haver un repunt de contagis. "Els nivells de pandèmia ens permet treure restriccions i això és bo, però hem d'estar alerta per no caure en una altra onada", assenyala l'alcalde, Miquel Noguer.