E nguany m’ha semblat que el testimoniatge de dos missioners ens pot ajudar a comprendre millor les missions i a sentir-nos-en responsables.

Com ofereixes allò que has vist i sentit quan eres a Dapaong, bisbat d’un país de missió?

Mn. Prosper Mibé Lare és un capellà de 38 anys, originari del bisbat de Dapaong (Togo, Àfrica), una diòcesi fundada pels missioners només fa 56 anys. En aquests moments, Mn. Mibé està estudiant a la Facultat de Teologia de Catalunya per llicenciar-se en Sagrada Escriptura, i ajuda en les parròquies d’Arenys. Fa sis anys que està ordenat.

Ens diu: «Allò primer que voldria oferir del que he vist i sentit és un profund agraïment al Senyor per l’obra i la vida dels missioners. Són obres que constitueixen els principals pilars del desenvolupament integral de la nostra regió i del Togo, amb la transmissió de la fe per l’anunci de l’Evangeli, la construcció d’esglésies i capelles, escoles, hospitals, centres de formació de joves, llocs d’alfabetització, etc.

Pel que fa a mi, el meu testimoni d’experiència missionera se situa en dos nivells: vida i apostolat.

D’una banda, hi ha la vida viscuda en comunitat sacerdotal al si de la parròquia.

En referència a l’apostolat, destacaria la predicació, la catequesi, els cursos de religió, l’acompanyament dels grups de pregària o de moviments catòlics, les campanyes d’evangelització i, evidentment, les celebracions litúrgiques i l’administració dels sagraments de l’Església, que eren per a mi ocasions en les quals compartir amb els meus germans i germanes els dons rebuts de Déu.

Per això, allò que més destacaria de la vida de missió és el profund sentit de fraternitat, que feia que el treball d’evangelització s’inserís sempre en l’interior d’una comunitat creient».

Josep Frigola Ribas. Ha estat missioner a l’Àfrica durant mig segle [...] (extret del Full Parroquial)