Les dades evidencien que, gairebé un mes i mig després de l’inici del curs escolar, l’impacte de la covid-19 als centres educatius és molt més baix que ara fa un any. Per tant, la millora epidemiològica general també es veu reflectida a les llars d’infants, escoles i instituts de tot Catalunya.

De fet, actualment, només hi ha quinze centres a la província de Girona que tenen almenys un grup confinat per coronavirus: set al Gironès, quatre a l’Alt Empordà, dos a la Selva, i un al Baix Empordà i Ripollès, respectivament. Entre aquestes escoles, hi ha vint grups que s’han hagut d’aïllar per algun positiu de coronavirus. Els centres que en tenen més estan ubicats a l’Alt Empordà: l’escola Joaquim Gifre de Garriguella té tres grups aïllats després que es detectessin nou positius els últims deu dies; l’escola del Far d’Empordà també en té tres més, per la detecció de quatre positius i, finalment, l’escola Esculapi de l’Escala també en té tres arran de tres casos. Per altra banda, també cal tenir present que hi ha dues comarques, el Pla de l’Estany i la Garrotxa, que no tenen cap grup confinat.

Aquestes dades, però, no tenen ni punt de comparació amb les de l’any passat. I és que el 23 d’octubre del 2020 ja hi havia 227 grups gironins confinats repartits entre 120 centres educatius, segons les dades del Departament d’Educació. A més, hi havia 5.161 persones en quarantena. Els més afectats eren l’institut Vallvera de Salt, amb dotze grups confinats, l’escola el Gegant del Rec també de Salt, amb deu aules tancades i l’institut de Castelló d’Empúries, també amb una desena de classes aïllades. A més, els brots als centres educatius van arribar a superar els de les residències.

Cal tenir present, però, que en aquell moment s’estava gairebé en ple pic de la segona onada, quan es registrarien rècords absoluts de positius setmanals i encara no havia començat la vacunació contra la covid-19.

Davallada en dues setmanes

D’altra banda, a mesura que ha anat avançant el curs, cada vegada hi ha hagut menys grups confinats. Fa dues setmanes, n’hi havia 54 a tota la província, més del doble que ara. A més, només a la comarca del Gironès hi havia pràcticament les mateixes escoles amb grups confinats que hi ha ara a tota la província.

Pel que fa a la resta de Catalunya, segons el balanç publicat per ACN, els grups escolars confinats per covid-19 van baixar a 69, un menys dels que hi havia dijous. D’aquesta manera, ara representen el 0,10% dels aproximadament 72.000 totals. A més, hi havia 3.399 persones confinades (+441): 3.399 alumnes (+440), 162 docents i personal d’administració i serveis (PAS) (+2) i 4 de personal extern (-1). També es van registrar 566 positius en els darrers 10 dies i ja se n’acumulen 6.732 (+100), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. No hi ha cap centre tancat completament però 57 centres amb algun grup confinat (-1), l’1,12% dels 5.105 del sistema escolar.