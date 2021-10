Els treballadors del 061, unes 700 persones a tot Catalunya, estan en vaga indefinida per reclamar una millora de les condicions laborals. Els gestors d’emergències reclamen la internalització del servei per part de la Generalitat, ara contractat a l’empresa Ferrovial, i millores en les condicions laborals, com un augment salarial, una planificació anual per facilitar la conciliació i reduir l’eventualitat per afavorir l’especialització. El president del comitè d’empresa, Sergi Arbonès, diu que tot i l’acord amb la CUP per a la investidura de Pere Aragonès d’internalitzar el 061, no hi hagi hagut «cap moviment».

Els treballadors es queixen que les condicions laborals són «cada vegada més precàries», ha afirmat Arbonès, i preveuen mantenir la vaga de forma indefinida i convocar noves mobilitzacions en els propers dies si no hi ha cap moviment de l’adjudicatària Ferrovial o del Departament de Salut.

Nou concurs per al 112

D’altra banda, el consell rector del CAT112 va aprovar en una reunió de dimecres la convocatòria del concurs del servei d’atenció i gestió de trucades al telèfon d’emergències 112 per al període 2022-2024. Aquest contracte de servei ha de substituir l’actualment vigent, que és un d’emergència que es va haver de subscriure el passat mes de maig per donar continuïtat al servei després que l’empresa prestatària entrés en concurs de creditors. Mentrestant, els treballadors del 112 estan en vaga i demanen la internalització del servei.

La Llei de contractes del sector públic prescriu que és necessari realitzar en el mínim temps possible una nova licitació pública quan un contracte d’emergència està en vigor. La durada del nou contracte es preveu per a un període inicial de dos anys.