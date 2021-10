El nostre temps, millor dit, l’Església del nostre temps, és profundament sorprenent. La història civil també ho és en aquest inici de segle. És un món que creix tècnicament, però que perd humanisme perquè guanya violència i deshumanització. Mai no hi havia hagut tants membres de seguretat per prevenir o dominar les convulsions insospitades. I molta gent s’afirma en el concepte d’una Església catòlica diluïda, mini present, amb poca capacitat d’influència humana.

I ara, de sobte, a Roma, amb un Papa ancià,i a Girona, amb un Bisbe que apura el treball de Bisbe amb mentalitat de joventut, fins al final; l’Església, aquesta Església que sembla afeblida pels pecats del món, pels meus i pels teus, aquesta Església que és pecadora perquè és meva i és teva, i que és santa perquè és l’Església de Jesucrist, vol ressorgir amb més plenitud. Vol retrobar la força de la seva unitat, la originalitat del seu missatge transformador de les persones i del món i s’atreveix, ella, pecadora en els seus membres i santa en la seva constitució, a rellançar el seu missatge cristià, amb la seva força primigènia, al servei de la mateixa Església i del món. És la seva inversió evangèlica: refer el camí de la Unitat.

L’instrument d’aquesta dimensió eclesial s’anomena Sínode de Bisbes. Diumenge passat es va posar en marxa la seva fase diocesana. Tots els batejats són convidats a retrobar les exigències d’unitat que ha infós el sagrament d’inici de la vida cristiana. Tota persona, i més profundament, tot batejat, té exigències d’unitat, d’integrar en la seva vida els efectes d’amor propis la redempció guanyada per Jesucrist.