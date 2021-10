El Cap de Cardiologia de l’hospital Trueta, Ramon Brugada, tem que el futur campus de salut de la Regió Sanitària de Girona no tingui suficientment espai per créixer. «Em preocupa que les instal·lacions quedin limitades i més tenint en compte que, segons la imatge del plànol, està previst urbanitzar la resta de terrenys del sud, en direcció a Vilablareix», va lamentar ahir a aquest diari. Malgrat tot, també va afegir que tot dependrà del tipus d’edifici. «Si té poques plantes com l’hospital Santa Caterina, no anirem bé».

Brugada va insistir en el fet que el campus «ha de ser competitiu i per això necessita espai de creixement». Cal recordar que la població de referència és la segona més elevada de Catalunya després de la de l’hospital de Bellvitge. El cardiòleg afegeix que la manca d’espai ha sigut un problema en centres sanitaris de Barcelona i remarca en una piulada que «estiguem atents perquè no se’ns abarateixi el somni».

D’altra banda, Ramon Brugada es va mostrar «sorprès» perquè durant la presentació dels avenços del campus no es va mencionar l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), tenint en compte que «la recerca és una peça fonamental». Respecte a això, Brugada va dir que «està clar que, si volem ser competitius, a la llarga l’Idibgi encara creixerà més i no tindrà suficientment espai al Parc Hospitalari Marti i Julià. És necessari que tingui una nova ubicació al campus».

Zona esportiva necessària

Finalment, Brugada va dir que, tenint en compte que hi ha l’escola universitària de la salut i l’esport (Euses) seria «molt necessari» incloure-hi una zona esportiva per tal de complementar la resta de facultats del camp de la salut i la zona residencial.

En un fil a Twitter, el cardiòleg va exposar aquestes inquietuds però també va destacar que ahir va ser «un gran dia» per al territori perquè es va començar a desgranar el projecte. També va agrair el compromís al conseller Argimon amb el nou campus de salut de Girona.