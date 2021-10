Dilluns comença la campanya de vacunació contra la grip que, per segon any consecutiu, es farà en centres externs als centres d’atenció primària per tal de descongestionar-los. A més, paral·lelament es començaran a administrar les terceres dosis de la covid-19 a persones de més de 70 anys. Algunes àrees bàsiques de salut gironines ja s’han avançat i han anunciat els punts vacunals. En el cas de l’Escala, es posaran a la sala polivalent municipal sense cita prèvia des del 27 d’octubre fins a l’11 de novembre. A Ribes de Freser, el punt serà el casal i a Campdevànol, al centre cívic. La resta de punts s’anunciaran dilluns.