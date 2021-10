La cultura popular comença a deixar enrere les restriccions. Aquest dissabte s’ha celebrat la cercavila de Festa Major de Banyoles, la primera de les grans de les comarques gironines que es fa sense mesures de seguretat estrictes per la covid-19.

Centenars de persones van participar a l’acte que va recorrer el centre del municipi i que formava part del programa de les festes de Sant Martirià. Des de l’Ajuntament celebren poder tornar a una certa normalitat en la cultura popular, però demanen prudència als ciutadans per tal que no hi pugui haver un repunt de contagis. «Els nivells de pandèmia ens permet treure restriccions i això és bo, però hem d’estar alerta per no caure en una altra onada», assenyalava l’alcalde, Miquel Noguer.

Així, l’Ajuntament de Banyoles ha recuperat els formats originals de pràcticament tots els actes de la Festa Major, aprofitant la caiguda de les restriccions sanitàries anunciades la setmana passada. D’aquesta manera, els actes de cultura popular i de faràndula banyolina s’han pogut celebrar sense aforament limitat i sense reservar entrada, com estava previst fins ara. D’aquesta manera, Banyoles ha recuperat l’essència prepandèmia, ja que l’Ajuntament va aprofitar les bones dades sanitàries per adaptar els actes a la normativa actual i tornar al format original que hi havia abans de l’arribada del coronavirus.

D’aquesta manera, el consistori eliminava el sistema de reserves pels actes de cultura popular i faràndula. L’accés ha estat lliure i gratuït i no hi hagut control d’aforament. Això fa que s’hagi pogut celebrar la cercavila, l’entremès de lluïment, els balls de passada o l’últim ball del Drac amb total normalitat.

Les atraccions de les fires també han estat en la ubicació habitual de la festa major, a la zona de la Farga, on també s’ha eliminat el control d’aforament que es preveia inicialment. La nova normativa, a més, ha permès que hi hagués més atraccions i parades arribant a la vuitantena. De tota manera, s’ha ampliat l’espai per evitar que hi hagi aglomeracions i donar més seguretat a la gent. Tot i així, tant divendres com dissabte es van fer controls preventius per demanar que si no es pot respectar la distància mínima cal portar mascareta.

L’horari de barraques ha estat de vuit del vespre a les cinc de la matinada i ha estat un dels espais amb més aglomeració de gent.