El conseller de Salut va aclarir que els pressupostos de l’any vinent no inclouran cap partida per al nou campus de salut de Girona i Salt. «Començarem a invertir diners quan tinguem la cessió del terreny, que no serà fins d’aquí a ben bé tres anys» i Madrenas va afegir que «les administracions no podem posar partides perquè fer-ho ara seria imprudent tenint en compte que el projecte encara no s’ha d’executar». Malgrat tot, va remarcar que «hi estem invertint molts recursos personals, amb molts treballadors implicats».

D’altra banda, Argimon va fer incís al fet que «és un projecte de cabdal importància per a les ciutats de Girona i de Salt, per a les comarques gironines i per a tot Catalunya». I també va remarcar l’impacte econòmic per a la demarcació amb el salt qualitatiu de nous professionals.

Jordi Viñas va ressaltar que «tenim l’oportunitat de fer un campus de referència» i va afegir que «no ens hem aturat en cap moment des que es va anunciar el projecte, l’any passat». Per altra banda, Marta Madrenas va destacar que el projecte «ha de ser una eina transformadora» i que ha de servir de «model» per a altres campus.

La comissió de seguiment del projecte està formada per representants de diverses administracions. D’una banda, està presidida pel conseller de Salut, Josep M. Argimon, i integrada per la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel i el Gerent Territorial del CatSalut a Girona, Miquel Carreras. En representació dels ens locals, hi ha l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i l’alcalde de Salt, Jordi Viñas.

Seguidament, l’equip de treball tècnic està format pel delegat territorial del Departament de Salut a Girona, Miquel Carreras; el director de Sector, Josep Carreras; el director territorial a Girona del Departament de Polítiques Digitals i Territori, Pere Saló; els arquitectes municipals dels ajuntaments de Girona i Salt, Pep Sola i Andrea Llusent; i els caps de la divisió de Recursos Físics del CatSalut, Martí Ballart, i del Servei Territorial d’Urbanisme a Girona, Jordi Domènech.