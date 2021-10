El civet de Luis Conde va tornar després d’un parèntesi d’un any per la pandèmia. El caçatalents va reunir ahir a més de 250 persones a la seva finca de Fonteta. Polítics i empresaris catalans i d’altres vinguts de la resta d’Espanya es van trobar en el tradicional esdeveniment, que enguany tenia com a lema «la trobada del diàleg».

Entre les figures polítiques més destacades hi havia dos ministres, tres consellers de la Generalitat, el líder del PP i el de Junts per Catalunya. Els ministres que van acudir a l’esdeveniment són els de Presidència, Fèlix Bolaños; i el d’Exteriors, José Manuel Albares.

Però en aquesta trobada hi havia també el cap de l’oposició al govern espanyol, Pablo Casado, que era el primer cop que hi participava. Els tres consellers de la Generalitat que van acudir-hi eren, per part d’Esquerra, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà i també el gironí Roger Torrent, expresident del Parlament i ara conseller d’Empresa. Per part de Junts per Catalunya, hi havia el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que al matí havia presentat a Girona el projecte del futur hospital Josep Trueta de Girona.

Però del seu mateix partit hi havia un dels líders del Procés, el secretari general de Junts i expresident de l’ANC, Jordi Sánchez, a més del portaveu del grup al Parlament, Albert Batet.¡

Enguany també repetien dos expresidents de la Generalitat, José Montilla i Artur Mas.

En aquesta trobada del món polític i empresarial també hi havia el líder del PSC, Salvador Illa, així com també el del PP català, Alejandro Fernández. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas també hi va assistir i segons ha pogut saber aquest diari va estar conversant una llarga estona amb el líder del PP, Pablo Casado.

Entre els altres polítics catalans que també van participar en aquesta acte hi havia Marta Pascal, Àngels Chacón o també David Madí. També polítics gironins retirats de la primera línia com Jordi Xuclà o l’exconseller i exalcalde de Figueres Santi Vila.

L’esdeveniment del caçatalents Luis Conde va reunir més de 250 persones, en una gran trovada post-pandèmia. Un acte en el que es troben polítics amb visions molt diferents de Catalunya i d’Espanya però que aquest dia conversen en un ambient distès.

Els empresaris també tenen un paper important en el civet de Fonteta i el d’ahir no va ser l’excepció. Multitud d’homes i dones de negocis van viatjar fins a la finca del Baix Empordà. N’hi havia de catalans però també de la resta d’Espanya. Segons ha pogut saber aquest diari, entre els assistents s’hi trobaven José Luis Bonet, president del grup Freixenet i de la Cambra d’Espanya; Koldo Echebarria, director general d’Esade; Antoni Cañete, president de la Pimec; la directora general de la Cambra de Comerç d’Espanya, Inma Riera;Antonio Delgado, President de Círculo Ecuestre, etc.

Del món de la comunicació van assistir entre altres, José Antonio Llorente, periodista, consultor de comunicació i president de la companyia Llorente & Cuenca de Madrid i també el president del consell assessor, Antonio Fournier. Mentre que de l’àmbit de l’advocacia hi havia per exemple, Emilio Cuatrecasas o Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Vessant solidari

Com en anteriors edicions, l’àpat va tenir un vessant solidari perquè s’hi van recaptar diners per a una ONG. En aquests cas es van reunir uns 100.000 euros per a una entitat d’ajuda a discapacitats.