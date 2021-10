Mentre el Govern de la Generalitat està ultimant novetats pel decret de renovables que es preveu aprovar el proper dimarts 26 d’octubre i que modifica el que es va aprovar l’any 2019, la CUP continua denunciant que la nova legislació és «insuficient» ja que, en la pràctica, el nou decret només agilitarà la tramitació dels projectes consensuats amb els propietaris d’almenys un 50% de la superfície del terreny on es vulgui aixecar un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica.

Així doncs, la CUP considera que les noves mesures «són descafeinades» i que, amb el nou decret, ERC torna a donar l’esquena als territoris afectats perquè, d’una banda, descarta aplicar cap moratòria sobre els projectes ja validats (tal com tenien acordat en el pacte d’investidura amb la CUP) i, d’altra banda, perquè no aplicaran cap derogració de l’actual Decret, tal i com demanaven alguns ajuntaments i entitats ecologistes. A més a més, la CUP continua persistent amb la petició d’un Pla Director d’energies renovables per a planificar la implantació de projectes seguint les ordenances de la Llei del Canvi Climàtic i la moratòria de tots els projectes mentre aquest Pla no es dugués a terme.

De fet, el partit fa anys que aposta per la transició energètica a nivell municipal com a pobles com Celrà, Verges o Viladamat, on assegura que s’estan implementant mesures per millorar l’eficiència energètica d’edificis municipals . Dani Cornellà, diputat de la CUP, va manifestar ahir en un acte reivindicatiu sobre el nou decret que «fa anys que treballem per la transició energètica i que vam apostar per les energies renovables, no anem com al govern de la Generalitat a darrera hora i malament». Al mateix moment, Cornellà també ha afegit que està sorprès per l’actitud del Departament d’Acció Climàtica i la seva consellera, Teresa Jordà: «es va comprometre (la consellera) a fer una roda de contactes amb les entitats i els ajuntaments per trobar consensos i avançar, afirmant que la implantació no es pot fer d’esquena a la gent, i acaben de repetir el mateix model que criticaven».

Jordà va manifestar la setmana passada que «no es podia fer una moratòria. És el millor dels decrets que podíem fer», va assenyalar la consellera. La CUP denuncia també la «hipocresia» dels partits del govern, ERC i Junts, que «aproven mocions als ajuntaments de comarques gironines demanant que es modifiqui el decret de renovables amb el consens del territori o per exemple s’aturi el Macro Parc Eòlic Marí Tramuntana, alhora que es neguen a signar una proposta de resolució presentada per la CUP».