Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va iniciar ahir amb ofertes la venda de forfets de temporada a les sis estacions d’esquí catalanes per aquest hivern. Els descomptes, que estaran vigents fins el dia 28 de novembre a través de les botigues en línia de les mateixies estacions, estan disponibles només per a unitats familiars de més de tres persones.

L’oferta promoguda per Ferrocarrils permet a les persones usuàries gaudir d’una àmplia secció d’avantatges, promocions i descomptes de fins el 20%. Per exemple, per la compra d’un forfet a qualsevol de les estacions d’esquí, el consumidor tindrà accés gratuït al Cremallera de Montserrat i de la Vall de Núria, així com també disposar d’un forfet gratuït a les estacions Tot Nòrdic (Pirineu Lleidetà), un forfet d’un dia per les estacions gironines de La Molina, Vall de Núria, Vallter o per Espot, Port Ainé i Tavascan, del Pallars.

Els descomptes per a les estacions d’esquí del Pirineu de Girona s’inclouen dins l’oferta de forfets de temporada territorials, que permeten no només esquiar a La Molina i a les estacions del Ripollès (Vall de Núria i Vallter), sinó també a les dels del Pallars i a Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça. El preu total del forfet de temporada és de 320€, un 20% menys respecte l’import sense el descompte aplicat. Coincidint amb la posada a la venda dels forfets de temporada, ja està disponible també la promoció 4x3 de La Molina, que permet esquiar quatre dies a l’estació de la Cerdanya durant tota la temporada per només 33,75 euros al dia (preu aplicable a adults adquirint tres forfets de dia), fet que suposa un descompte del 25% i permet a l’esquiador ocasional fidel a l’estació gaudir d’un preu bonificat. Aquesta promoció serà vàlida per a compres realitzades fins al 3 de desembre.