La millora de la línia ferroviària R3 ha centrat la reunió d’aquest mes d’octubre de la Taula comarcal per a les infraestructures del Ripollès, un fòrum conformat per l’àmbit polític i entitats implicades en la matèria. En aquesta ocasió, també hi ha participat el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Carles Rodríguez; el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias; i representants del col·lectiu «Perquè no ens fotin el tren».

Durant la reunió, el Consell Comarcal va ressaltar la importància de les vies de comunicació que connecten el Ripollès amb les comarques veïnes i, especialment, amb els centres econòmics del país. El president, Joaquim Colomer, va destacar les obres de millora com la renovació que s’ha fet del túnel de Toses o la millora que es farà del pont sobre l’aiguabarreig del Ter i del Freser.

Per la seva banda, el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, va detallar alguns projectes en marxa per a l’R3 com un pla de xoc per reparar talussos al Ripollès i la Cerdanya, el desdoblament imminent entre la Garriga i Parets del Vallès, el del tram sud de l’estació de Vic o la construcció de subestacions elèctriques a Taradell i Parets. Macias també va admetre la manca d’inversió en Rodalies dels darrers anys i va demanar comprensió per les afectacions al servei que produiran, especialment, les obres de desdoblament.

Des del col·lectiu «Perquè no ens fotin el tren» es va destacar la importància que el servei estigui ben intercomunicar amb els municipis per on transcorre la línia i no només amb Barcelona. I també es va parlar de les millores que podria suposar per a la línia la celebració dels Jocs olímpics d’hivern del 2030 al Pirineu.