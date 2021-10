La inversió per al futur hospital Trueta serà d’uns 400 milions d’euros i estarà inclòs en el nou campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, ubicat entre Girona i Salt. En total, ocuparà una superfície d’uns 100.000 metres quadrats i, a part del nou centre hospitalari, inclourà els equipaments de les facultats de medicina i infermeria i un centre d’innovació. Com a novetat, el punt d’unió amb el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on hi ha l’hospital Santa Caterina i l’Institut d’Investigació Biomèdica (Idibgi) entre d’altres, serà un espai funcional i de trobada on es preveu construir-hi un auditori. Finalment, també es destinaran espais de reserva perquè el campus pugui créixer en el futur.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va destacar que el projecte «serà el més important per a les comarques gironines durant els propers deu anys». De fet, va afegir que el nou hospital és una de les tres grans infraestructures hospitalàries que s’hauran de renovar o que estan pendent de renovar-se, juntament amb els hospitals Vall d’Hebron i Clínic.

«És un projecte de gran magnitud. En els últims 40 anys, només trobem un projecte d’aquesta envergadura a l’hospital de Sant Pau», va assegurar Argimon. Cal tenir present que hi treballaran unes 6.000 persones i els beneficis per a l’economia serà molt elevat, ja que l’impacte en el Producte Interior Brut (PIB) serà del 7,3%. Argimon va posar també en valor que el nou campus «suposarà un gran impuls des del punt de vista de la innovació, perquè podrem tenir la recerca i, la docència i l’assistència en el mateix entorn».

Distribució de les instal·lacions

Argimon va presentar ahir els plànols de les parcel·les on es construirà el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona juntament amb l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Els plànols inclouen una primera distribució dels principals edificis del complex sanitari, que se situa a pocs metres del Parc Hospitalari Martí i Julià. La proposta sobre la qual es treballa inclou un bloc que correspondria al nou Trueta amb un edifici que aglutinaria l’hospitalització, àrea quirúrgica, etc i un altre edifici per a tota l’activitat ambulatòria. També es contempla una important àrea de creixement per si fos necessària en un futur. També hi ha la construcció d’un edifici de recerca i innovació i un altre destinat a docència per als estudis relacionats amb les ciències de la salut de la Universitat de Girona. Paral·lelament, també es preveu la construcció d’un viver d’empreses per fomentar la creació de negocis «que tinguin relació amb el sector sanitari», segons Argimon.

El campus de salut es completaria amb tots els equipaments que ara conformen el Parc Hospitalari Martí i Julià, a més de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Catalunya (EUSES). El projecte contempla una via de comunicació directa entre les noves edificacions del campus amb els espais ja existents del Parc Hospitalari Martí i Julià.

Segons va exposar el conseller Argimon, el projecte està previst que finalitzi en un període d’entre vuit i deu anys, més tard del previst, ja que en la presentació de fa un any es va fixar la data del 2028. Malgrat tot, el conseller de Salut va remarcar que els terminis són «realistes» i que la intenció és «mantenir-los». En aquest sentit, a partir d’ara es treballarà en una doble funció: d’una banda, iniciar els planejaments i disposar d’un calendari de cessió del sòl per poder procedir a encarregar la redacció del projecte i, de l’altra, avançar en l’elaboració del pla funcional.

De fet, properament està previst que es comenci a treballar en aquest pla funcional del nou hospital Trueta, per al qual «serà cabdal la participació activa i la implicació dels professionals», va remarcar el conseller. També s’estudiaran possibles processos de participació per conèixer l’opinió dels agents de salut, socials i polítics d’acord amb l’estat del projecte.

Inici dels planejaments

En aquest primer pas, els ajuntaments de Girona i Salt han de començar les modificacions urbanístiques abans de cedir els terrenys a Salut. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va avançar que aprovarà el primer tràmit d’aquí a un mes i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va dir que «hi estem destinant tots els esforços perquè és una prioritat per a l’ajuntament». També va afirmar que, tot i que es vol acabar aviat, «són processos complexos i ens volem assegurar fer passos ferms per evitar possibles aturades».

Pel que fa a la redacció del projecte, ja està prevista una reserva en tràmit d’un import que pot oscil·lar entre els 15 i 20 milions d’euros per a poder encarregar-lo el tan bon punt es pugui disposar del sòl. Està previst que la redacció es pugui encarregar el 2023, si tots els passos previs requerits pels ajuntaments implicats es completen amb els calendaris previstos. Després vindria el procés de licitació i, finalment, el d’execució abans de començar les obres.