La variant Delta plus del coronavirus ja ha arribat a Catalunya, tot i que els casos que s’han detectat «es poden comptar amb els dits d’una mà». Així ho va alertar ahir durant la presentació del campus de Salut a Girona el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui va demanar «màxima prudència» a la ciutadania. Aquesta és una mutació del virus de la variant Delta que s’ha detectat al Regne Unit i ara ja s’hauria traslladat a Catalunya.

Argimon creu que es tracta d’un volum de casos «anecdòtic» però tot i així preveu que a mesura que passin els dies es vagi estenent, tal com ha passat en altres variants del virus.

De moment, encara s’està estudiant si aquesta variant és més contagiosa o resisteix més les vacunes que les altres variants. El conseller va recordar que «encara estem en pandèmia» i per això cal tenir en compte que hi ha un conjunt de restriccions que s’han de seguir complint. Una d’elles és l’ús de mascaretes en espais tancats o també a l’exterior quan hi hagi més persones que no formin part del grup bombolla.

Argimon també va valorar les dades de contagis a Catalunya amb preocupació i va recordar que ja preveien un repunt de contagis en aquestes setmanes, però el conseller va anunciar que la setmana que ve les dades seguiran creixent i això li «preocupa bastant més».

Aquest augment coincideix amb la situació que viuen d’altres països com ara Alemanya o els Països Baixos. Argimon va recordar que el coronavirus és «estacional» i per això el moment de màxima expansió és durant la tardor i a principis d’hivern, «una mica abans que la grip».

Sobre la retirada de la mascareta a les escoles, el conseller va recordar que ja han fet la sol·licitud corresponent al consell interterritorial de salut i estan a l’espera d’una resposta. Josep Maria Argimon va avançar que la retirada de la mascareta als patis i a les escoles és «una prioritat» perquè és un «tema docent i pedagògic». A més, el conseller creu que «no té raó de ser» que es retirin les mascaretes a espais com teatres o gimnasos, però els infants hagin de portar-la a dins de classe.

Més casos a Girona

Respecte a les dades epidemiològiques actualitzades ahir, a la Regió Sanitària els indicadors de contagi segueixen a l’alça. El risc de rebrot ahir era de 74 punts, mentre que la setmana anterior era de 56. A més, la transmissió de la covid-19 cada cop sobrepassa més el llindar d’1 i ahir ja era d’1,19. Això vol dir que cada persona infectada en contagia més d’una de mitjana.

Aquest creixement d’indicadors està fent augmentar el nombre de positius diaris. Ahir Girona ja en va sumar 67, un 20% més que els registrats el dia anterior. Finalment, la pressió assistencial es manté estable amb 25 ingressats i 7 crítics i no es va sumar cap nova defunció.