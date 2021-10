L’entitat ecologista Salvem Platja de Pals denuncia abocaments «incontrolats» de terra i runa a la zona dels Jonquers, a tocar de les Basses d’en Coll. Els veïns de la zona del paratge Rodors i dels Jonquers de Pals i l’Ajuntament estan dividits per uns moviments de terra que s’estan fent sense llicència. La plataforma Salvem Platja de Pals denuncia que es tracta «d’abocaments incontrolats» i que l’Ajuntament no els ha aturat, malgrat que sap que no tenen permís. El consistori admet que el propietari de la zona no té la llicència, però assegura que les obres estan aturades d’ençà que se’n va tenir coneixement.

Un fet que desmenteixen categòricament els veïns, que asseguren que divendres passat encara hi havia maquinària pesant treballant-hi «com porta fent des de fa sis mesos». El president de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, va donar per fet que al darrere d’aquests abocaments de terra i runa hi ha la voluntat de modificar l’orografia del terreny perquè deixi de ser inundable i el propietari tingui via lliure per obtenir la llicència per urbanitzar.

Acusacions creuades

En aquest sentit, un informe del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter del 6 de juliol passat assenyala que l’Ajuntament reconeixia als Agents Rurals que no s’havia expedit cap llicència, però remarcava que obririen un expedient. Segons la plataforma, això «evidencia que l’Ajuntament tenia coneixement dels fets» el mes de juliol: «El que no entenem és per què no es va aturar aquesta obra si sabien que no tenia llicència», va declarar Bosch. A més, durant el ple de setembre, la portaveu socialista de Pals, Marisol Perea, va preguntar a l’alcalde, Carles Pi, sobre aquesta situació. El batlle es va comprometre a estudiar el cas i a parlar amb l’empresa en cas que s’estigués fent alguna actuació irregular.

Obres aturades

Des de l’Ajuntament asseguren que des que van certificar que no hi havia permís d’obres, van parlar amb l’empresa perquè aturés els treballs, un fet que neguen categòricament veïns de la zona i la plataforma Salvem Platja de Pals, que recrimina que hi continuen havent abocaments. Fonts consistorials també han assegurat a aquest mitjà que la voluntat en cap cas és edificar, ja que es tracta de sòl no urbanitzable. De fet, aquestes fonts insisteixen que el projecte preveu plantar més arbres. Un argument que ja va donar l’Ajuntament el mes de juliol als Agents Rurals i que es recull en l’informe del parc natural on també admetia que no hi havia llicència d’obres.

Regressió a la platja de Pals

L’entitat Salvem Platja de Pals, adherida a SOS Costa Brava, reclama ampliar el radi de protecció del parc natural del Montgrí. Els ecologistes apunten que a la zona nord de la platja, concretament als apartaments Les Dunes, hi ha un abalisament just on finalitza el Parc Natural confrontant Ràdio Liberty. L’associació insisteix que en aquest indret hi ha presència de la planta protegida en perill d’extinció Stachys maritima i per això demanen que s’incloguin aquests espais dins el Parc Natural, així com les dunes de la platja dins el terme de Begur. També proposen que es gestioni de forma «sostenible» la neteja de la platja de Pals, evitant l’ús del tractor a les zones on hi hagi una disminució de la sorra, amb recollida manual de residus i plàstics. Salvem Platja de Pals tem que al darrere d’aquest abocament de runa hi hagi la finalitat de fer una nova construcció. L’ens està taxativament en contra de la nova onada d’urbanitzacions i equipaments turístics projectats a la Costa Brava.