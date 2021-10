Olot ha invertit gairebé 800.000 euros en tres anys per fer millores als centres educatius de la ciutat. A finals del 2021, el consistori haurà destinat 783.378,06 euros a aquests treballs, que entre d'altres han permès reparar paviments, renovar lavabos, climatitzar aules o fer feines de pintura. A més, s'ha instal·lat una caldera de biomassa a l'escola Bisaroques i plaques solars a la del Pla de Dalt. D'altra banda, al pressupost del 2022 el consistori ha inclòs una partida de 200.000 euros per cofinançar, d'acord amb la Generalitat, l'ampliació d'espais i la construcció de nous vestidors a l'institut Garrotxa. Amb això, l'Ajuntament complirà el compromís de destinar 1 milió d'euros per millorar centres educatius de la ciutat durant aquest mandat.

L'Ajuntament d'Olot disposa d'un programa d'actuacions de millora als centres educatius de la ciutat. D'acord amb cada escola es fixen les accions prioritàries a executar, que suposen una inversió de 95.000 euros anuals. A aquest import cal sumar-hi els 60.000 euros anuals que, de mitjana, assumeix la brigada municipal (que destina dues persones de forma permanent a fer manteniment als centres). Durant el 2019, el consistori va destinar 190.191,44 euros a actuacions d'inversió i conservació en edificis educatius. L'any passat, l'aportació va ser de 293.618,26 euros. I aquest 2021, es tancarà amb 134.268,36 destinats a aquestes inversions. Si a totes aquestes quantitats s'hi sumen els 165.300 euros que la brigada municipal ha destinat a feines de manteniment, la xifra global que l'Ajuntament ha destinat als centres educatius d'Olot durant aquest mandat puja ara a 783.378,06 euros.

Les inversions han permès, entre d'altres, reparar paviments, reformar lavabos, climatitzar aules o repintar part de les instal·lacions. A aquestes obres més ordinàries també se n'hi han afegit d'altres d'emergència (com adequar aules i espais arran de les mesures per contenir la covid-19 o arranjar deficiències derivades per l'ús o el pas del temps). En paral·lel, dins les millores que s'han fet durant aquests anys també hi ha obres per incrementar l'eficiència energètica de les escoles. Així, s'ha instal·lat una caldera de biomassa a l'escola Bisaroques (118.000 euros) o s'han posat plaques solars fotovoltaiques a la del Pla de Dalt (11.450 euros).

Acords amb la Generalitat

D'altra banda, amb la voluntat que els projectes de millora avancin, l'Ajuntament també ha arribat a acords amb la Generalitat per cofinançar obres amb el Departament d'Educació. Això ha permès posar al dia la seu de l'Escola d'Art i Superior de Disseny (on s'ha millorat la coberta de l'edifici, s'ha renovat el paviment, s'han construït nous lavabos i s'han repintat les instal·lacions). Dins aquests acords, precisament, també s'hi emmarca l'ampliació d'espais i la construcció de nous vestidors per a l'INS Garrotxa. Uns obres de millora pressupostades en 577.669,32 euros. En aquest sentit, l'Ajuntament ja ha inclòs una partida de 200.000 euros al pressupost de l'any vinent, que permetran redactar el projecte i permetran que les obres ja puguin començar el 2022. L'Ajuntament subratlla que «la millora continuada dels equipaments educatius és una de les prioritats» del consistori. I ja avança que, als comptes de l'any vinent, l'equip de govern ha inclòs una inversió de gairebé 260.000 euros en equipaments educatius. «S'assolirà així el compromís de dedicar 1 milió d'euros a aquestes millores durant aquest mandat», conclou el consistori.