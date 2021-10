El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) d’Olot critica l’aterratge de la cadena de supermercats d’origen alemany Lidl a la ciutat. En un comunicat, els socialistes insten a l’Ajuntament a intervenir per «exigir» a la cadena que prioritzi la venda de productes de proximitat i que treballi amb un «segell garrotxí».

El grup socialista critica que el consistori hagi facilitat l’arribada de la cadena de supermercats en una decisió que qualifiquen de «desafortunada». Els socialistes apunten que «ja no hi ha marxa enrere en aquesta decisió» i afegeixen que «creiem que tenim el deure d’exigir-li a aquesta nova gran marca que treballi pels productors garrotxins». En aquest sentit, el PSC -que forma part de l’oposició juntament amb la CUP- reclama a l’equip de Govern (una coalició de Junts i ERC) que li exigeixi a la cadena alemanya «uns barems» a l’hora d’oferir productes per tal de fomentar la venda de proximitat. Els socialistes afirmen que cal «prioritzar» la creació de llocs de treball per als olotins.

En el mateix escrit, els socialistes recriminen al govern municipal que hagi «pres una mala decisió», en al·lusió als terrenys on la cadena s’instal·larà, que, pels socialistes són «uns terrenys amb àmplies possibilitats d’explotació en l’àmbit social i sanitari que es perdran». La ubicació de la nova superfície estarà davant l’Hospital d’Olot.