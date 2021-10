La millora de la situació pandèmica ha fet que el teletreball hagi anat deixant pas, progressivament, a la presencialitat. Això implica un augment dels desplaçaments, però l’oferta de trens d’alta velocitat entre Girona i Barcelona encara és molt inferior a la que hi havia abans de la pandèmia. Renfe assegura que els serveis s’estan recuperant a mesura que es desenvolupa la desescalada, i que en aquests moments hi ha una demanda del 60-65%, de manera que els serveis també es troben en aquest percentatge. A més, subratllen que els usuaris també poden recórrer als trens de mitja distància. Però els viatgers, sobretot aquells que l’han d’agafar cada dia per anar a treballar, no hi estan d’acord: afirmen que, des del passat mes de setembre, quan es van començar a obrir sectors de manera definitiva i es va anar abandonant el teletreball, els trens van cada cop més plens i sovint costa trobar bitllet si no es reserva amb antelació.

Un cop d’ull als horaris permet constatar que la reducció de freqüències és evident. Per exemple, al matí hi ha pràcticament sis hores sense cap AVE entre Girona i Barcelona: n’hi ha un que surt de la capital gironina a les 9:26h i el següent no és fins a les 15:11h. Els viatgers consultats per Diari de Girona coincideixen en subratllar que l’afluència és cada cop més gran i que, per tant, caldria incrementar les freqüències. Patrícia Saldanya, que viu a Barcelona i treballa a Girona, explica que, malgrat que els horaris ja li van bé, els trens cada cop tenen més places ocupades. «Jo tinc abonament, i si l’intento formalitzar el dia anterior, a vegades em trobo que ja no hi ha lloc», explica. «Necessitem més freqüències, ja que som molts els que vivim a Barcelona i treballem a Girona o al revés», afegeix. En el seu cas, agafa el tren de les 8:15h del matí, que, segons indica, «és mortal, sobretot l’últim mes, amb l’increment del treball presencial i la connexió amb França, que porta molta gent». «A Sants es fan unes cues increïbles, que arriben gairebé al carrer», afegeix. La mateixa opinió comparteix Víctor Alonso, un altre barceloní que treballa a Girona i que, per tant, agafa el TAV cada dia. «Conforme s’han anat obrint diversos sectors i s’ha deixat de fer teletreball, es nota que hi ha molta més gent», explica.

En direcció contrària, la situació és la mateixa. Salvador Maneu, que agafa el tren a Girona per anar a treballar a Barcelona, lamenta que «es van disminuir freqüències amb la Covid, i tot i que s’està recuperant la normalitat, no s’han recuperat les freqüències que hi havia abans de la pandèmia». Segons explica, els trens sovint van plens i se n’han suprimit els divendres a la tarda, quan hi ha una alta demanda. «Si Renfe fa una anàlisi de mercat, veuria que li surt a compte recuperar els trens que hi havia o fins i tot posar-ne més», indica. També aprofita per recuperar la reivindicació històrica de molts gironins que hi hagi un tren de tornada al vespre, cap a dos quarts de nou, perquè n’hi ha un a les 19:20h i l’altre no és fins a les 21:40h.

La mateixa petició expressa Agustí Sobrequés, que també es queixa que, tot i que molta gent ja ha tornat a la normalitat, el baix nombre de freqüències fa que els trens vagin molt plens. També es troba amb què ha de reservar els bitllets amb molta antelació i es queixa que l’aplicació «va fatal». Finalment, Luis García també es queixa que, amb la manca d’horaris, aquells que treballen lluny de l’estació de Sants han de fer mans i mànigues per arribar a temps, a vegades havent de sortir abans i tot. «No ho entenc, perquè hi ha molta demanda», conclou.