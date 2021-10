L'Ajuntament de Banyoles aprovarà aquest dimarts al vespre declarar el so de les 18 campanes que hi ha a la capital del Pla de l'Estany com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Amb aquesta fórmula, el consistori vol evitar que es repeteixin conflictes com el que va esclatar aquest estiu en què un propietari volia aturar el repic de campanes durant la nit per molèsties. Per altra banda, en el plenari d'aquest vespre, el consistori haurà de votar les ordenances fiscals. El govern local congela la majoria d'impostos, tret d'un augment en la taxa d'escombraries. En els habitatges plurifamiliars, els veïns pagaran 150 euros en comptes dels 130 actuals i els unifamiliars, 170 (ara en son 140).

El plenari d'aquest dimarts a l'Ajuntament de Banyoles posarà punt i final a un dels conflictes que ha marcat l'estiu a les comarques gironines. Es tracta de la polèmica pel so de les campanes durant la nit. Un propietari que viu al costat de l'església de Santa Maria dels Turers va anunciar que si el rector no deixava de fer repicar les campanes, denunciaria a la parròquia per les molèsties que provocava durant la nit el so.

Després que finalment la polèmica es tanqués amb un so amb menys decibels durant la nit, el consistori va avisar que estaven treballant per protegir el so de les campanes i així garantir-ne la seva continuïtat. Aquesta garantia arribarà aquest vespre al ple amb la declaració del so de les campanes com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Amb aquesta declaració, el consistori protegeix els diferents tocs i alertes que poden fer les 18 campanes que hi ha repartides en els deu temples repartits per tot el municipi. A través del repic de campanes, els temples poden avisar de rituals religiosos (casaments, enterraments o per la litúrgia) o poden tenir usos civils (els tocs de les hores, alertar de foc, convocar el poble, entre d'altres).

Congelació d'impostos

En el mateix ple, el govern local porta a aprovació les ordenances fiscals pel 2022 al municipi. L'alcalde, Miquel Noguer, ha destacat que la majoria d'impostos es mantenen respecte aquest 2021 i han volgut tocar "poca cosa" per garantir la recuperació econòmica.

Per una banda, l'IBI es manté però sí que afegeixen una bonificació per als habitatges que instal·lin plaques solars. Aquells propietaris qui optin per posar una planta fotovoltaica a casa, rebran una bonificació del 50% de l'IBI durant els propers tres anys, amb un topall de 300 euros anuals de bonificació.

Miquel Noguer ha destacat que conjuntament amb la bonificació de l'impost en la instal·lació, els propietaris poden estalviar-se "un 25% de la inversió" que representa col·locar les plaques en un domicili.

El que sí que augmenta és l'impost en pressupost de construcció i passarà del 3 al 3,5% de l'import. Segons l'alcalde, en la resta de municipis grans de la demarcació de Girona, aquesta taxa està al 4% i per això preveuen fer un creixement gradual, augmentant un 0,5% de cara al 2022.

Per altra banda, la taxa d'escombraries pujarà uns 20 euros. D'aquesta manera, els habitatges plurifamiliars passaran de pagar 130 euros a abonar-ne 150 a l'any. En els casos de propietaris de cases i habitatges unifamiliars, el preu pujarà dels 140 als 170 euros. L'alcalde ha justificat aquest augment pel nou concurs en la recollida de residus que implicarà un servei més car.

De cara a aquest 2022 també s'inclou una taxa d'escombraries per als solars sense edificar, en aquest cas de 50 euros, per les restes vegetals que genera. També els locals comercials tancats hauran de pagar 150 euros d'escombraries i ha anunciat que s'aplicarà el model porta a porta als comerços. En el moment en què es posi en funcionament, cada establiment tindrà una tarifa diferent que es calcularà en funció dels kg de cada tipus de residus que generi.

Per altra banda, es recupera l'impost d'ocupació de via pública per a bars i restaurants, que s'havia eliminat l'any passat per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector de l'hostaleria. També es recupera la taxa per a les parades de les fires al municipi.