La campanya de vacunació contra la grip va arrencar ahir a Catalunya amb dos objectius clars: superar la cobertura de més del 75% en persones de més de seixanta anys i personal sanitari i sociosanitari i, per altra banda, superar el 60% de cobertura en dones embarassades i en persones amb malalties de risc, d’acord amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de la Comissió Europea.

La campanya d’enguany, però, tornarà a ser excepcional per diversos motius. Primerament, tornarà a allunyar-se dels centres d’atenció primària i, per norma general, es durà a terme a punts externs. En el cas de la regió de Girona, de moment s’han habilitat 78 espais diferents (mòduls inclosos) però la xifra augmentarà a mesura que s’acabin de concretar els que falten. Alguns d’aquests punts, són els mateixos que es feien servir durant la campanya de vacunació contra la covid-19, com és el cas del casal Marià d’Olot i el palau firal de Sant Antoni de Calonge. La resta d’espais estan repartits arreu de la regió i solen ser d’àmbit municipal. En alguns casos, la vacunació es manté en consultoris locals.

En segon lloc, i com a novetat destacada, les persones que van rebre la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 i que tenen més de 70 anys, també podran rebre la tercera dosi. L’objectiu d’aquesta doble vacunació és protegir al màxim els col·lectius més vulnerables davant una possible coinfecció.

Totes les persones que formin part dels col·lectius de risc poden demanar cita de vacunació contra la grip a través del web de programació de cites o a La Meva Salut, tot i que es podrà contactar amb el CAP directament.

La Regió Sanitària de Girona rebrà aquest any 142.970 dosis de vacunes tetravalents antigripals, unes 10.000 menys que l’any passat.

Contacte des del CAP

En el cas dels centres de l‘Institut Català de la Salut i l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona, se citaran de manera proactiva a través de missatges al mòbil les persones majors de 70 anys que s’hagin d’administrar la tercera dosi i s’hagin de vacunar de la grip. Aquest col·lectiu no és necessari que demani hora a través de La Meva Salut.