El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha concedit un préstec de 45 milions d’euros per finançar parcialment les inversions d’Hipra, els requeriments de capital circulant i les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per al desenvolupament de la nova vacuna contra la covid-19.

El projecte finançat pel BEI reforçarà el coneixement i la capacitat de producció d’Hipra per fer front a les pandèmies actuals i futures. També ajudarà a garantir una cadena de subministrament europea per a la fabricació comercial d’una vacuna basada en la tecnologia innovadora de proteïnes recombinants.

Segons informa el BEI en un comunicat, el fet de donar suport a aquest projecte contribuirà a «construir coneixement científic a nivell europeu, alhora que salvaguardarà i promourà oportunitats laborals altament qualificades».

Segons ha afirmat el vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix, «estem molt orgullosos de treballar una vegada més amb Hipra, aquesta vegada per a una cosa de tanta importància com la vacuna covid-19. L’operació demostra el ferm compromís del BEI per incentivar habilitats innovadores a les empreses del sector sanitari i per millorar la qualitat de vida de les persones».

Hipra està fent l’assaig clínic de la vacuna i es preveu tenir resultats en els propers mesos.

Segona inversiódel BEI per a la recerca d’Hipra

El préstec de 45 milions d’euros és el segon del BEI a Hipra, després d’una operació inicial de finançament de 35 milions d’euros signada en dos trams, el 2019 i el 2021. Segons fonts de la multinacional d’Amer, «tot l’equip Hipra es compromet a desenvolupar la nova vacuna de la covid-19. Creiem que aquest projecte també ajudarà a enfortir una capacitat estratègica per a Europa, que li permetrà afrontar nous reptes en el futur. El BEI dona suport a aquesta visió». L’assaig del vaccí s’està duent a terme paral·lelament a l’hospital Trueta i a l’hospital Clínic de Barcelona.