Més de 3.000 persones s’han sumat aquest cap de setmana a la segona edició de la cursa virtual «Corre per les mames» organitzada per la Fundació Oncolliga Girona per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama. Els participants han fet la cursa o caminada per itineraris del seu entorn lluint la samarreta rosa dissenyada expressament per aquesta jornada i han compartit fotografies i vídeos a través de les xarxes socials.