Valoració positiva de la prova pilot que s'ha fet aquest estiu i fins al 12 d'octubre al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per regular l’accés al Puigmal i les Gorgues del Freser i Coma de Vaca. Els conductors que volien pujar a la pista de Fontalba havien de reservar abans i pagar 5 euros per dia i vehicle. La mesura s'inscriu en el pla de xoc per evitar les massificacions als espais naturals protegits durant els mesos de major afluència. Durant els dies de màxima afluència, s'ha passat dels 5.390 vehicles del 2020 als 2.428 d'enguany i un reducció del 55%. De mitjana diària, el nombre de vehicles que van accedir als peus del Puigmal aquest estiu ha estat de 81 enfront dels 180 de l’estiu passat.

El dispositiu forma part de les accions impulsades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Queralbs i el parc. El període de regulació ha estat de 64 dies entre el 24 de juny i el 12 d’octubre. El nombre de vehicles que van accedir a la pista de Fontalba en l’horari regulat (de les 7.30 h a les 19.30 h)

La mesura buscava minimitzar la sobrefreqüentació de visitants en una zona fràgil on hi ha flora i fauna associada a aquests paratges naturals com poden ser pastures de qualitat alta, zones d’especial protecció de les aus o vernedes i altres boscos de ribera.

En aquesta zona, només es va permetre l’aparcament a la zona habilitada pocs metres abans d’acabar la pista amb un total de 44 places. Aquest és un indret molt massificat a l’estiu perquè aglutina un turisme de bany que se suma als excursionistes habituals.

Des de la Generalitat subratllen que el sistema no té ànim recaptatori. Les despeses d’implementació del sistema, consistents en una caseta de control, la senyalització informativa i el sistema web de reserves, les ha assumides el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, al considerar-ser una inversió útil per continuar aplicant-ho durant els pròxims anys. A més, també s’ha aprofitat perquè els mateixos vigilants informessin els visitants de les rutes disponibles, els equipaments i la normativa del Parc.

La inversió per part del Parc Natural ha estat de 39.656 euros, que inclou el personal dedicat a la relació, el procés participatiu previ a implantació de la mesura, les casetes d’entrada i el lloguer dels lavabos. Per la seva banda, l'Ajuntament ha destinat 16.384 euros a la gestió de la mesura de Fontalba.

La collada de Fontalba és un dels principals accessos al Parc Natural, tant per fer l’ascensió al Puigmal com per fer el camí de Fontalba cap a la vall de Núria. Es tracta d’una pista forestal d’uns 10 km de longitud amb final a la collada mateixa i propietat de l’Ajuntament de Queralbs. La pista que accedeix a Daió de Baix té una longitud d’1,2 km i és punt de partida del camí que porta a peu cap a les Gorges del Freser i Coma de Vaca.

El pla de xoc en parcs naturals de tot el territori

El pla de xoc del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per evitar la massificació dels parcs naturals ha buscat compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l’agricultura, la ramaderia i les activitats d’oci i les turístiques. Altres parcs naturals que han volgut evitar massificacions aplicant diferents mesures, segons la necessitat de cada espai, han estat els del Cadí-Moixeró, Cap de Creus, l’Alt Pirineu i el Delta de l’Ebre.

Les mesures s'han posat a la pràctica al constatar que la pandèmia i les restriccions de mobilitat han comportat problemes de massificació als parcs naturals. L’increment de visites ha estat causat, d’una banda, per la concentració dels visitants habituals, que han descartat altres destinacions; i, de l’altra, per l’arribada de nous perfils menys conscients de la necessitat de preservar l’entorn.