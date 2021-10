Ripoll celebrarà, aquest cap de setmana, la primera edició de l'Esotèric Shopping Night, una fira esotèrica organitzada per la Unió de Botiguers amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local. Durant la tarda de dissabte i matinada i al llarg del diumenge, comptarà amb una quarantena de parades de productes místics com minerals, espelmes, professionals del reiki, numeròlegs, astròlegs, olis essencials, castanyeres i productes artesans de km 0. També hi haurà tarots, vidents, bruixes, i professionals del sector de l'esoterisme i teràpies alternatives. Les jornades es complementaran amb rituals, espectacles de foc, dansa, oracles i cercaviles. A més, prop de 25 establiments locals obriran portes fins a altes hores de la matinada.