El departament de Salut estudia aplicar el passaport covid en altres sectors si hi ha més de 100 persones ingressades a les UCI. En va parlar ahir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, apuntant que es tracta d’una de les «diverses estratègies» que estan explorant per evitar al «màxim» les restriccions. «El conseller sempre ha parlat de més de 100 persones a les unitats de crítics, ara estem per sota, però cal veure quin efecte ha tingut el cap de setmana», va especificar. Cabezas va afirmar que les incidències són encara «baixes» però que caldrà estar atents als pròxims dies i setmanes.