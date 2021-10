La formació universitària i el perfil professional que demanden les empreses continuen lluny de trobar-se. Així ho constata una enquesta realitzada per Adecco entre 4.700 joves tot Espanya: el 61% dels consultats asseguren que les facultats no preparen els titulats per enfrontar-se amb èxit al món laboral.

L’afirmació encara és més negativa del que sembla si es té en compte que només el 9% defensa que els centres d’educació superior sí que preparen bé per al mercat de treball, perquè el 31% restant considera que les universitats només proporcionen una part de la capacitació que després reclamen les empreses.

Els joves tenen clar quines mesures i canvis alinearien millor la formació superior i les exigències del mercat laboral. La principal, reclamada per tres de cada quatre universitaaris, és la necessitat que la formació que reben als campus augmenti el temps de pràctiques en empreses, una reforma que hauria d’anar acompanyada per la necessitat que els plans d’estudis se cenyeixin més a les exigències professionals dels ocupadors.

La meitat dels estudiants enquestats troba a faltar que el sistema educatiu millori la seva orientació laboral i el seu assessorament per a l’èxit en la recerca de feina. El 66% confessa desconèixer quines carreres i graus tenen més sortides laborals i gairebé el 60% també ignora quines habilitats busquen les empreses. A més, només un 12% va obtenir aquest tipus de coneixements en el seu centre d’estudis. Un de cada tres va aconseguir la informació de converses amb familiars, amics i coneguts, i fins al 20% la va buscar pel seu compte.

La quarta millora que introduirien els joves en els estudis superiors és que, a més de ser formats en una àrea professional, rebin també coneixements en les anomenades «soft skills» o habilitats toves», que cada vegada tenen més pes a l’hora de decantar cap a l’èxit una entrevista de feina. Entre d’altres, engloben habilitats comunicatives i socials i trets com la capacitat de lideratge, de resiliènci, el treball en equip i la intel·ligència emocional.

«Universitat i empresa han d’esforçar-se per ampliar models de col·laboració innovadors on la formació teòrica i pràctica s’uneixin i preparin millor al talent jove per al món laboral real», aconsella Alberto Gavilán, director de Talent d’Adecco.

Noves tecnologies i idiomes

Tres de cada quatre joves estan convençuts que el factor diferencial que més els ajudarà a trobar feina quan es titulin serà tenir un coneixement i domini ampli de les noves tecnologies, que tindrà una influència gairebé igual d’alta en l’èxit que demostrar destresa comunicativa en altres idiomes (69,6%).

El tercer element que més oportunitats laborals els donarà serà un domini de les habilitats toves (60%), mentre que només el 16% considera que aconseguirà un lloc de treball gràcies a les bones notes obtingudes en els seus estudis universitaris.