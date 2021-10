El programa ‘Eduquem en família’ a Banyoles, el projecte per compartir experiències de formació i sensibilització sobre educació per a famílies, inicia aquest dijous les activitats d’aquest curs escolar amb una xerrada sobre salut mental en adolescents. L’activitat es farà demà dijous al vespre i es podrà seguir presencialment a l’escola Can Puig o en línia a través del blog del servei d’Educació.

Debatre sobre com es pot afavorir una bona salut mental en els adolescents és l’objectiu de l’activitat que comptarà amb una xerrada del psicòleg i psicoterapeuta Joaquim Puntí.

Com a novetat d’aquesta edició, i per a introduir el tema que es tractarà en cadascuna de les activitats, la presentació de cada activitat comptarà amb un relat escrit per una mare, Mireia Marés. En aquesta ocasió, i coincidint amb el tema de l’activitat, el relat aborda també la salut mental d’una adolescent.

L’activitat es farà demà dijous a les 9 del vespre i es podrà seguir tant presencialment des de l’escola Can Puig com en línia a través del blog del servei d’Educació a educacio.banyoles.cat. Els pares i mares del grup motor de l’Eduquem en Família aposta pel format híbrid, per donar més opcions a les famílies que vulguin compartir el programa, i ells mateixos s’ocupen de la realització tècnica de la retransmissió. Tot i això, el grup Eduquem en Família convida a retrobar-nos presencialment per compartir l’essència de l’Eduquem.

Joaquim Puntí

Joaquim Puntí és psicòleg clínic, psicopedagog i psicoterapeuta. Actualment treballa com a psicòleg clínic i coordina l’Hospital de Dia de Salut Mental d’adolescents del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí des del 2007. Des del 2020 és també coordinador de la cartera de serveis de tractament psicològic infanto-juvenil.

Eduquem en família

Aquesta serà la primera activitat de la 12a edició de l’‘Eduquem en família’ que s’ha consolidat com un projecte de ciutat per compartir experiències de formació i sensibilització sobre educació per a les famílies. El programa està organitzat per les diferents associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius de Banyoles, des de l’escola bressol fins a secundària, amb el suport del Servei d’Educació de l’Ajuntament.