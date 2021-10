El ple de Banyoles va aprovar dilluns les ordenances fiscals per l’any vinent amb un increment en la taxa de recollida d’escombraries degut, tal com va exposar l’equip de govern, al nou concurs públic de servei i a la futura implantació del model de recollida porta a porta. L’increment de l’impost serà de 20 euros pels habitatges plurifamiliars i unifamiliars. Els solars sense edificar i que generen restes vegetals passaran a pagar 50 euros anuals. Els locals industrials tancats tindran una taxa de 150 euros.

Pel que fa a l’impost de béns immobles, el que més import recapta, quedarà igual que en l’exercici anterior. Pel que fa a l’impost d’obres, s’incrementarà el tipus,passant del 3 al 3,5 %. Es farà una bonificació en l’impost de fins al 50%, amb un topall de 300 euros i pels primers tres anys per les inversions d’energia solar en habitatges. L’impost d’ocupació de la via pública, que afecta a les terrasses dels bars, torna a la normalitat després de l’exempció aplicada l’any passat i aquest a causa de la pandèmia.

Protecció del toc de campana

D’altra banda, el ple va aprovar també la declaració de Bé Patrimonial d’Interès Local del so i el toc de totes les campanes, amb un total de 18, repartides per tota la ciutat, un primer pas per a la protecció d’aquest element tradicional de Banyoles. També es va acordar sol·licitar al Departament de Cultura la inscripció al registre del Patrimoni Cultural Català que blindi les cinc campanes de l’església de Santa Maria, les dues del monestir de Sant Esteve, les dues de Sant Pere, una de la Sagrada Família, dues de la Mare de Déu dels Desemparats, les dues de la capella de la clínica Salus Informorum, una al Sagrat Cor, una a les Carmelites, una a Gèmol i un a Sant Jaume de Puigpalter.

L’objectiu és protegir com a bé immaterial els sons i els diferents tocs que emeten les campanes, tant per a usos religiosos per a la litúrgia, enterraments i casaments, així com també de naturalesa civil, com els tocs de les hores, toc de sometent, de tempesta, per convocar el poble o per alertar de foc, entre d’altres.