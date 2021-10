El jutjat d'instrucció 1 d'Olot investigarà el brot de coronavirus a la residència Torreblanca de Sant Joan les Fonts on van morir set persones, segons informa el bufet d'advocats Vosseler. El jutjat ha decidit obrir diligències prèvies i citarà diversos testimonis. També a la treballadora del centre a qui la família d'una de les víctimes va denunciar per homicidi imprudent. Els familiars, representats per Vosseler, apunten directament contra l'empleada a qui acusen d'anar a treballar malgrat estar contagiada per covid-19. Els Mossos d'Esquadra van tancar la investigació a finals de setembre i van enviar-ho als jutjats.

El brot a la residència, que gestiona la cooperativa Suara, es va fer públic a finals d'agost, tot i que es va detectar a principi de mes, arran d'un cribratge que es va fer entre els professionals. El Departament de Drets Socials va detallar aleshores que havia provocat set defuncions i que hi havia 15 residents i sis treballadors contagiats.

Després de detectar els primers positius en els treballadors, el cribratge es va estendre als residents. En aquesta primera prova es van detectar cinc casos, però posteriorment en van aflorar més.

Suara va anunciar l'obertura d'una investigació interna per determinar les causes que van provocar el contagi i l'Ajuntament va emetre un comunicat en què donava suport als familiars i als treballadors del centre. També anunciava que esperarien els resultats de la investigació interna.

La família d'una de les víctimes, però, va decidir emprendre accions contra una de les treballadores, a qui considera responsable dels fets perquè hauria explicat a una companya que, tot i estar contagiada, prendria una pastilla i aniria a treballar.

La policia va practicar diverses diligències arran de la denúncia. Entre elles, va prendre declaració a diversos treballadors del centre i la va trametre al jutjat, que ha decidit obrir investigació.