El Govern va aprovar la modificació del decret per a l’impuls de les energies renovables, que introdueix requisits per incrementar el consens territorial, així com per prioritzar els projectes petits, de 5 MW o menys. En aquest sentit, a partir d’ara els projectes hauran d’acreditar l’acord del 50% dels terrenys sobre els quals es projectin, i també que s’ha presentat una oferta del 20% de participació local (més informació a la pàgina 13).