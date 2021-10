Detinguda una conductora beguda per circular en sentit contrari per l'AP-7 des de Maçanet fins a Fornells Els Mossos tallen el trànsit a l'autopista en sentit sud i la intercepten al cap de 19 quilòmetres amb un vehicle que no tenia un dels pneumàtics · La dona no es deixava fer el test d'alcoholèmia i al final va marcar 0,82 mg/l