Comissions Obreres va presentar ahir la seva proposta per a la creació d’una xarxa de trens d’alta velocitat catalana, amb més freqüències i preus més baixos. La seva proposta és que la nova xarxa entri en funcionament l’any 2023, recuperant i ampliant les freqüències d’Avant que hi havia abans de la pandèmia i amb preus més similars als de mitja distància que als d’alta velocitat: 10,35 euros per anar de Girona a Barcelona i 13,15 des de Figueres a la capital catalana.

Segons el sindicat, com que les inversions en les línies d’alta velocitat s’han fet amb una gran quantitat de diners públics, haurien de revertir en la ciutadania a través de la creació d’una xarxa catalana subjecte a l’obligació de servei públic, amb un increment de freqüències arreu del territori, aprofitant les estructures ja existent i amb uns preus més assequibles.

CCOO reclama que, de forma immediata, es recuperin les freqüències d’Avant que hi havia abans de la pandèmia. També preveuen estructurar la xarxa en dues línies: la 1, que utilitzaria les estacions de TAV actuals (Lleida, Camp de Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres) i la 2, que passaria per les estacions de les Terres de l’Ebre i connectaria amb la línia 1 al Camp de Tarragona. Posteriorment, s’ampliaria amb la incorporació de les futures estacions que es construeixin, com la de l’aeroport de Girona.

De cara al 2023, creuen que haurien d’entrar progressivament en servei nous trens fins arribar a quinze circulacions per sentit a la línia 1 i deu a la línia 2, amb serveis coordinats entre ambdues. Calculen que es podrien oferir fins a 4.215 places diàries per sentit entre Figueres i Lleida, el que suposa una ampliació respecte l’oferta actual. Pel que fa als preus, creu que es podria establir onze cèntims per quilòmetre, com en el cas dels mitja distància. Per tant, el bitllet de Girona a Barcelona costaria 10,35 euros i, des de Figueres, 13,15.

Recuperació de freqüències

D’altra banda, Renfe-SNCF va anunciar ahir que en els pròxims mesos recuperarà dues freqüències més entre Catalunya i França. Fins ara, l’operadora ja enllaçava amb un viatge al dia Barcelona amb París i Lió, per Setmana Santa restablirà la connexió amb Marsella i a partir de l’1 de juliol del 2022 afegirà una nova freqüència amb la capital francesa. En canvi, es deixarà d’operar la connexió amb Tolouse.