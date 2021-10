Veïns de l’àrea bàsica de salut de Montilivi van tornar a canviar ahir, per segon any consecutiu, la sala d’espera del seu centre d’atenció primària (CAP) de referència per un altre espai totalment diferent per rebre la vacuna de la grip. El motiu és que Salut ha habilitat 78 espais annexos als CAPs de la Regió Sanitària de Girona «per millorar els circuits de vacunació de la grip i, d’aquesta manera, evitar aglomeracions innecessàries tenint en compte la situació de la pandèmia actual», segons exposa Clàudia Ausió, referent de vacunes del CAP Montilivi.

En aquest cas, els veïns de Montilivi poden escollir tres espais on vacunar-se: el pavelló municipal de Palau, el casal cívic de Montilivi i el centre cívic de Palau, ubicat a la biblioteca Ernest Lluch. Excepcionalment, també hi haurà un dia que la facultat de medicina cedirà les seves instal·lacions per a la campanya.

Tots els usuaris que ahir al matí s’apropaven al centre cívic de Palau per a vacunar-se no van mostrar cap inconvenient pel canvi d’ubicació. De fet, ja s’hi han anat acostumant, tenint en compte que la campanya de l’any passat també es va produir a punts externs i, sense anar més lluny, han rebut les vacunes contra la covid-19 fora dels centres d’atenció primària majoritàriament.

Malgrat tot, aquest any hi ha una novetat destacada, i és que totes les persones de més de 70 anys tenen l’oportunitat de vacunar-se de la grip i de la tercera dosi de covid-19 alhora, en una punxada a cada braç. Rosa Juvé, de 81 anys, va ser una de les primeres gironines a rebre la doble vacunació, ahir al matí al centre cívic de Palau. «Quan el CAP va avisar la meva filla que començava la campanya, vaig trucar per demanar hora. Al principi només hi havia dosis de la grip disponibles fins que em van citar avui per poder-me posar també la de la covid-19. Trobo que és molt necessari protegir-se i més a la nostra edat. Potser ens contagiarem, però les vacunes ajudaran perquè la malaltia no sigui greu», va explicar.

En total, de les 46 persones vacunades ahir a la biblioteca Ernest Lluch, 24 van rebre la vacuna de la grip i la tercera dosi de la covid-19.

«Vull protegir la meva família»

Entre les persones que s’apropaven al taulell improvisat d’una de les sales del centre cívic, també n’hi havia que només podien rebre la vacuna de la grip. Maria Alba Armengol, de 33 anys, fa molt de temps que es vacuna. «Tinc familiars amb patologies i els vull estalviar qualsevol risc». D’altra banda, Carmen Eixeres, tot i tenir 62 anys, també repeteix el mateix procediment des de fa una pila d’anys, però en el seu cas és perquè és sanitària. Finalment, com a curiositat hi va haver altres casos de doble vacunació que no tenen res a veure amb la covid-19, com el de Maria Dolors Moya, que va rebre la dosi de la grip i del tètanus, tenint en compte que ja li tocava la de reforç segons el seu pla vacunal.

«Estem tenint una bona resposta i també cal tenir present que tots aquells usuaris vulnerables que vinguin al CAP per altres consultes, els oferirem vacunar-se», recorda Ausió.