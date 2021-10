Una quarantena de persones han tallat la Solfa d'Olot, una de les principals artèries del municipi, per reclamar a la Generalitat que «acceleri» la construcció de la variant i a l'Ajuntament, que prengui mesures per «apaivagar els greuges» mentre la via no sigui una realitat. «Volem una bateria de mesures pel 'mentrestant'», assegura la portaveu de la plataforma 'No és un vial, és un carrer!', Duaita Prats. Asseguren que estan «farts» d'esperar solucions que permetin desviar el trànsit pesat de l'Avinguda Sant Jordi i critiquen que al pressupost municipal no hi hagi ni una «sola partida» per fer front a aquesta situació. L'entitat ha reprès les protestes just quan fa un any que el consistori els va «tombar» la moció que reclamava restriccions.

Els veïns de l'avinguda Sant Jordi estan tips de suportar un gran volum de trànsit i de vehicles de gran tonatge per aquesta via, que reivindiquen com a carrer i no com a vial. «És un tram que històricament està sostenint l'economia de la comarca i històricament ha rebut 0 euros per part del consistori», assegura Prats. La protesta d'aquest divendres arriba just quan fa un any que l'Ajuntament va tombar-los la moció que van presentar reclamant que es restringís el pas de vehicles de gran tonatge. I persegueix dos objectius. Per una banda, reclamar a la Generalitat que «acceleri els tràmits» per construir la variant d'Olot i, per l'altra, que l'Ajuntament prengui «mesures» per fer front a «mentrestant».

«La variant va fent i confiem en la Generalitat, però necessitem protecció en el dia a dia», insisteix Prats. La plataforma critica que mai s'ha invertit en aquesta zona i que, per si això no fos suficient, els pressupostos aprovats aquest dijous no preveuen «ni una sola partida» per millorar la zona. «Aquest tram ha d'estar blindat i pacificat», insisteix. En aquest sentit, afirma que destinar-hi diners del pressupost municipal és «el mínim que es pot fer per un tram que històricament ha estat sacrificat». «Fa de corredor de mercaderies i els pressupostos no defineixen res d'això», afegeix Prats. «Estem molt saturats que el calendari vagi avançant i pel nostre tram l'única cosa que passin siguin els 20.000 vehicles de sempre, inclosos els camions de més de 9 tones», asseguren.

Més protestes

L'entitat ha decidit tallar aquesta via, una de les artèries principals de la ciutat, per denunciar la situació. Ho han fet en els dos sentits de la marxa i tenen previst que s'allargui fins a les vuit del vespre, amb una interrupció de 45 minuts per deixar pas als vehicles i evitar cues. Des de la plataforma, però, ja han avançat que si la situació no es resol, mantindran les protestes.