Un de cada tres metges pateix burnout, és a dir, està cremat per la feina. Així ho mostra un estudi del sindicat Metges de Catalunya a partir d’una enquesta feta a facultatius afiliats. En l’estudi, efectuat entre els mesos de maig i juny de 2021, han participat 2.716 facultatius, dels quals 1.913 (70%) manifesten cansament emocional, un dels tres factors determinants de l’esgotament professional. El 61,5% (1.671) pateixen un sentiment de despersonalització davant el treball i el 44% (1.189) una manca de realització personal. Si es computen els tres factors de manera simultània, un de cada de tres facultatius està afectat totalment pel burnout. Una xifra que s’eleva fins al 51% (1.489) si es valora només el cansament emocional i la despersonalització laboral.

Per pal·liar aquesta situació, el sindicat instarà els facultatius a posar límits al seu sobreesforç i que no faci més tasques de les exigibles legalment per tal de protegir la seva salut física i mental.

La causa de l’esgotament, a parer del sindicat mèdic, es troba en la «sobrecàrrega laboral inabastable i sostinguda dels professionals», que se senten abocats a prolongar la seva jornada de treball de manera sistemàtica. Una circumstància que «fa molt difícil el descans i la desconnexió i posa traves a la conciliació». El dèficit estructural de facultatius i les «nefastes condicions laborals i retributives» estan també a l’arrel d’un problema que la pandèmia ha accentuat però que s’arrossega des de l’inici de les retallades sanitàries. En aquest sentit, l’organització recorda que en la base de les mobilitzacions mèdiques dels darrers deu anys «sempre apareixen la precarietat i el desgast provocat per l’infrafinançament de la sanitat pública».

L’estudi també determina que la síndrome afecta sobretot les metgesses en la franja d’edat compresa entre els 31 i els 50 anys, que treballen en l’àmbit de l’atenció primària. I és que l’àmbit de treball que presenta més burnout mèdic és l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut, que concentra el 80% dels CAPs del territori i pateix la saturació de les consultes i la sobrecàrrega de les agendes mèdiques.

El sindicat també demana als professionals que posin límits als escreixos de jornada, no realitzant més hores de guàrdia de les obligatòries, o controlant el nombre màxim de visites diàries a les agendes assistencials.

Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, va exposar ahir en una roda de premsa que «hem de posar límits per no emmalaltir». És per això que «cal visibilitzar la necessitat d’incrementar la dotació de professionals mèdics per atendre adequadament la demanda assistencial de la població». D’altra banda, la interventora de l’Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya, Anna Robert, va afirmar que «moltes vegades és la vocació la que ens fa tirar endavant».

«Fan falta reformes»

El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, va admetre preocupació a aquest diari perquè la situació a l’atenció primària és «un problema greu». Vilaplana atribueix a la falta de finançament el principal factor pel qual s’ha arribat a aquesta situació. «Hi ha pocs mitjans, massa feina burocràtica i molt desgast per la pandèmia que s’ha afegit a la precarització que fa anys que dura. Tot això s’ha unit i ha creat un desgast emocional molt elevat», lamenta el president del Col·legi de Metges, qui afegeix que «fan falta reformes urgents, cal que el sistema s’impliqui més per evitar la sobrecàrrega de treball».

Finalment, conclou que, properament, es negociaran dos convenis i «és en aquest moment que cal que s’incloguin millores i es tinguin en compte els metges amb nous models organitzatius».

Un dels primers canvis que ha introduït Salut és la nova manera de demanar hora als centres d’atenció primària. I és que des de fa pocs dies cal seleccionar el motiu de la consulta entre un total de 22 possibles opcions. Per exemple, el ciutadà pot detallar que necessita curar una ferida, atendre un problema físic o gestionar tràmits administratius.

El nou sistema detecta si el més útil és una cita presencial o telefònica,​ e-Consulta a través de La Meva Salut o una cita urgent, i si al pacient l’ha d’atendre el metge o un infermer, un odontòleg, personal administratiu o un treballador social.