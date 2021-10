El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat busca un nou director dels seus serveis territorials a Girona després que, «per motius professionals», hagi destituït a Sergi Baulida que només haurà estat 40 dies en el càrrec. Poc més d’un mes com a càrrec de la Generalitat, però, més de vint anys lligat com a assessor en diferents municipis de les comarques gironines salpebrats de polèmiques com, quan sent gerent de l’ajuntament de Torroella de Montgrí, va redactar un informe acusant d’irregularitats a un seguit de tècnics municipals (l’informe Brubaker va acabar amb un seguit de denúncies encreuades entre ells i els funcionaris citats). Amb un caràcter fort, fons del món local gironí recorden diferents topades de Baulida amb altres persones o reunions molt tenses al llarg d’una trajectòria que, després d’estrenar-se com a regidor a Cassà de la Selva de la mà del seu oncle, l’exalcalde Antoni Baulida, l’ha portat a ser interventor, gerent i, posteriorment, assessor econòmic, de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí; gerent i assessor econòmic de l’Ajuntament d’Amer i, fins fa quaranta dies, assessor de l’Ajuntament de Vidreres.

Fonts del món local gironí reconeixen que la destitució de Sergi Baulida, a qui el conseller Jaume Giró no coneixia abans del seu nomenament, en les últimes setmanes han existit queixes sobre les «maneres de fer» de Sergi Baulida tant en diferents visites a ajuntaments com, també, en la relació amb altres directors territorials i departaments de la Generalitat a Girona. Aquesta mateixa setmana, en la que seria la seva última visita a un ajuntament com a director dels serveis territorials del Departament d’Economia i Hisenda, Sergi Baulida va anar a Maçanet de la Selva per trobar-se amb Natàlia Figueras. «Jo no tinc cap queixa de la reunió, va ser molt cordial i em va preguntar sobre si el departament ens podria ajudar en algun tema; l’endemà li vaig enviar per mail la concreció d’aquests temes i ell va respondre que seria destituït; vaig quedar molt sorpresa», va explicar ahir l’alcaldessa de Maçanet que també és una figura amb pes dins de Junts a les comarques gironines i que, segons va explicar ahir en aquest diari, «no era conscient que hi hagués un malestar amb en Sergi Baulida».

En la mateixa línia, el president de la Diputació i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va explicar que Baulida l’havia visitat a l’Ajuntament per presentar-se l’11 d’octubre passat. «Va ser una trobada de cortesia de mitja horeta. No el coneixia i, per tant, no en podria parlar bé ni malament», va dir Noguer que va afegir que la reunió va ser en tot moment cordial. Altres fonts, però, expliquen que, després de diferents trucades a la conselleria, des de la Generalitat s’havia parlat amb Baulida perquè «canviés el seu comportament» però que, com que aquest canvi d’actitud no hauria arribat, dijous es va adoptar per la destitució. Des d’aquestes mateixes fonts es veu «amb poc recorregut» una possible reclamació per la via judicial de Sergi Baulida per la seva destitució.

Ara, Jaume Giró haurà de buscar un nou director dels serveis territorials a Girona en un nomenament que, a l’estiu, ja va costar que es materialitzés. Anteriorment, els directors territorials tenien més polític en comparació al perfil més tècnic dels actuals. Tot i això, els consellers els nomenen a proposta dels territoris seguint la mateixa adscripció política dels titulars de la conselleria. És a dir, que a Sergi Baulida el va proposar Junts, un espai polític que ja li havia «donat feina» a Vidreres i a Amer.

A Vidreres, el seu «fitxatge» per part de l’alcalde Jordi Camps a raó 49.000 euros anuals per un 66% de la jornada, va ser molt criticat per l’oposició municipal. Durant els seus dos primers anys a Vidreres, Baulida continuava treballant com a assessor a Amer: 33.000 euros per dos dies a la setmana. Anteriorment, a Torroella, on va ser contractat com a gerent per l’exalcalde Carles Negre, Baulida hi va acabar consolidat una plaça pública com a assessor amb un 20% de la jornada. Una plaça que ara, un cop cessat a la Generalitat, podria torna a ocupar.

Sergi Baulida va estudiar a ESADE i la Universitat de North Carolina i, en el món privat, va ser executiu de comptes a IP Multimèdia entre el 1996 i el 1998, i adjunt al gerent a Bellsolà entre els anys 1998 i 2004. Diari de Girona va intentar localitzar Sergi Baulida durant tot el dia d’ahir.