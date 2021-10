El departament d’empresa i Treball ha adjudicat la realització de 24 cursos per formar professionals en sis especialitats d’alt nivell digital i molt demandades pel mercat a una dotzena de centres, entre ells la la Fundació Universitària de Girona. El programa formatiu, pioner a Espanya, consta de 24 cursos d’unes 300 hores de durada i va dirigit a 500 persones, que no hauran de pagar res per ells i que seran seleccionades les properes setmanes, segons un comunicat de la Generalitat.

Els cursos, adjudicats a través del SOC -el servei d’ocupació de la Generalitat-, formaran en les especialitats de Java Backend Developer, Open Sourcer Backend Web Developer, Frontend Developer, Android Mobile Developer, Data Scientist i Gestió de projectes d’implementació de CRM. Amb un pressupost d’1,75 milions d’euros aportats pels fons socials europeus, els cursos han estat dissenyats entre el Govern i la Mobile Word Capital Barcelona.