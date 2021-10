La irrupció de la pandèmia ha evidenciat la manca d’espais per enterrar els difunts de la comunitat musulmana a Catalunya. Aquesta és «la més evident» de les mancances detectades en el reconeixement de la diversitat de creences en l’atenció funerària, segons indica el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat en un informe presentat dilluns. L’ens presenta una guia amb els reptes pendents per millorar «la dignitat» al voltant de la mort. Entre les recomanacions que s’hi plantegen, destaquen l’adequació de cementiris a la diversitat religiosa i la intenció de reduir la repatriació de cossos en pro dels enterraments a Catalunya.

Les peticions del document es dirigeixen a tres actors: municipis, perquè són els que tenen competència sobre els cementiris, operadors de serveis funeraris i comunitats religioses. Tanmateix, la directora d’Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Griley, va apel·lar també a la «gran oportunitat» que suposa obrir aquest debat per a administracions superiors.

L’informe destaca que hi ha diversos àmbits que «mereixen debat» i la «possibilitat d’eixamplar el marc de reconeixement legal» dels rituals funeraris. Entre aquestes singularitats es menciona la possibilitat de fixar millores en l’atenció religiosa als hospitals, l’estipulació d’un període mínim per a l’enterrament, la inviolabilitat de les tombes o les facilitats perquè siguin els membres de la comunitat religiosa els que s’encarreguin de la purificació del cos del difunt i no operaris de les empreses funeràries.

Preguntada sobre si hi ha un calendari previst per introduir canvis en la llei catalana de serveis funeraris, vigent des de 1997, Griley va apuntar a la «preocupació» per algunes situacions actuals, però va evitar parlar de dates. «Calendari no en podem posar, però sí celebrar la confluència d’elements d’interès que, si no de manera immediata, en un futur proper haurem d’implementar conjuntament», va resoldre.

El text, titulat La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya’, adverteix que la pandèmia ha despullat les necessitats del sector. En concret, menciona que «ha posat al descobert algunes mancances en el reconeixement de la diversitat religiosa». La més evident de totes, segons l’informe, és «la manca d’espais d’inhumació per als difunts musulmans, amb molt poques parcel·les disponibles arreu de Catalunya». Si normalment el col·lectiu repatriava els cadàvers de la comunitat a la seva regió d’origen, les restriccions arran de la crisi del coronavirus van evidenciar que l’alternativa d’enterrar-los en territori català en condicions apropiades no estava garantida.

Més enterraments musulmans

Jordi Moreras, membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, va reivindicar que la situació sorgida arran de la pandèmia i l’elaboració de la guia afavoreixen un debat que feia temps que era necessari. Així, ara s’ha d’estudiar com es pot «revertir» que «gairebé el 99% de difunts musulmans» estiguin sent repatriats de manera habitual i com es pot facilitar aquest canvi des de Catalunya. El document es mostra partidari de «potenciar l’arrelament mitjançant la inhumació en parcel·les delimitades en cementiris municipals».