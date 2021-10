L’Associació de Persones Veïnes i Amigues d’Ogassa ja ha escenificat tensions amb l’equip de govern del municipi després de la creació d’aquesta entitat tot just fa un mes. El primer plenari que s’ha celebrat després de la constitució formal de l’entitat va constatar la manca de sintonia entre els seus membres i l’equip de govern, i va acabar dimarts amb la projecció com a mesura de protesta del ple telemàtic sobre la façana del consistori.

El president i promotor de l’associació, Carles Mercader, explica que el ple s’havia convocat a l’Ajuntament però només amb la presència dels regidors i el secretari. Aquesta posició els va semblar “antidemocràtica” i per això van anunciar que tenien la intenció d’anar-hi igualment. Amb aquesta intenció fins i tot van reclamar la presència dels Mossos d’Esquadra per si els impedien l’entrada. Una hora abans del ple van rebre un missatge per l’aplicació TokApp on els anunciaven que finalment el ple es faria telemàticament. «Tot plegat s’ha fet amb la clara intenció que no hi assistíssim» afirma un Mercader que té la sensació que són vistos com a oposició i que per això se’ls ha tractat de forma “dictatorial”.

L’Associació ja té a 75 persones adherides, tant residents i empadronades al poble, com de segona residència o simplement amics del municipi. En total hi tenen a un 30% de l’electorat ogassenc. Carles Mercader creu que «cal aprofitar aquesta força» en un municipi que no arriba al quart de miler d’habitants, i apunta que si ha sorgit «és perquè alguna cosa no acaba de funcionar». La possibilitat que l’associació acabi reformulant-se per participar en les eleccions municipals de 2023 caldrà tractar-lo en una futura assemblea, tot i que Mercader assenyala que «vull aglutinar i no pas dividir». El pròxim 6 de novembre se celebrarà una nova assemblea on es definiran diferents grups de treball. Tres dies més tard el mateix Mercader es reunirà amb l’alcalde Josep Tremps «a qui li vam demanar cita des de finals de setembre».

Consultat per Diari de Girona, Tremps (ERC-AM) va declinar fer declaracions respecte a aquesta polèmica. En tot cas l’ambient polític en un municipi que lluita per deixar de ser un dels més endeutats del país, i on des de fa temps plana el perill d’acabar annexionat a Sant Joan de les Abadesses, ha passat de la relativa placidesa a la incomoditat. En les dues últimes convocatòries electorals el resultat ha acabat amb majories còmodes pels republicans, que només tenien l’ombra de la llista de Junts en un cas i CiU en l’altre.