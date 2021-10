D illuns celebrem la festa de Tots Sants, i dimarts fem memòria i preguem per tots els difunts. Aquestes dues celebracions ens poden ajudar a creure en la destinació de les persones que han constituït la nostra humanitat, i també la nostra destinació i el terme de la vida humana. El terme no és la mort, sinó la vida. I la vida sense limitacions i per sempre l’anomenem «la vida eterna», que és la felicitat en plenitud en Déu, la salvació que ja podem començar a experimentar durant la nostra existència humana. Per això l’Església, en aquesta festa, ens proposa la proclamació de les benaurances, de la veritable felicitat segons Jesús.

«Feliços els pobres, els humils, els qui ploren, els compassius, els nets de cor, els perseguits...».

Tanmateix, constatem sovint que l’experiència immediata i l’opinió de la majoria semblen lluny de les benaurances.

La felicitat, la realització personal... estan condicionades a tenir béns, a ser famós, a tenir poder, a riure... al preu que sigui i sense consideracions, perquè si no és així no es podrà aconseguir tot això. Els febles, els qui juguen net, els compassius, els perseguits, els humils... què aconsegueixen? És el pensar del món.

He sentit aquesta opinió moltes vegades. Recordo reunions amb joves per als qui la primera reacció en sentir les benaurances era dir: «Això no és veritat. Això és el món al revés». Calia ajudar-los a descobrir que pot semblar el món al revés, però que en realitat és el món vist des de Déu. És l’experiència de Jesús.

Se’ns convida a contemplar les benaurances com a compromís de Déu amb la humanitat.

-Les benaurances, en primer lloc, manifesten l’experiència de Jesús mateix. Ell és el pobre, Ell és el compassiu, el net de cor, el qui consola, l’humil, el perseguit... el feliç.

-Les benaurances manifesten el compromís de Déu envers aquelles persones que viuen en situacions que humanament, per si mateixes, potser no són motiu de felicitat [...] (extret del Full Parroquial)