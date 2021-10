Renfe-SNCF En Cooperació, la societat que gestiona la connexió internacional amb tren d’alta velocitat entre França i Espanya, preveu recuperar per Setmana Santa la connexió en tren d’alta velocitat entre Madrid i Marsella amb parada a Girona i Figueres-Vilafant, segons va avançar el director general de la companyia, David Cortés, en una trobada amb mitjans de comunicació des de Nimes per presentar els plans per al 2022.

A curt i mig termini, els plans de l’operadora passen per recuperar progressivament les freqüències anteriors a la pandèmia. Actualment, ofereix una connexió diària entre Barcelona i París i Barcelona Lió, per Setmana Santa recuperarà el Madrid-Marsella (amb parada al Camp de Tarragona, Barcelona, Girona i Figueres Vilafant) i a l’estiu afegirà una freqüència més amb la capital francesa.

Amb l'ampliació de rutes, només quedarà pendent recuperar la que abans de la pandèmia enllaçava amb Tolosa de Llenguadoc, encara que Cortés assenyala que el seu retorn dependrà de la demanda i recorda la línia era «difícil» i no responia «als objectius comercials». «Era el tren que es comportava pitjor des del punt de vista comercial, anava de mitjana a menys del 40% de taxa d’ocupació».

Cortés explica que Renfe i SNCF negocien prorrogar la seva cooperació i donar continuïtat a l’aliança que dona nom a Renfe-SNCF en Cooperació, que aquest any celebra el 25è aniversari i els deu anys que opera en alta velocitat. «No puc més que esperar que la cooperació continuï i puguem festejar les bodes d’or, més enllà de les bodes de plata que estem celebrant ara», assenyala.

Cortés afirma que Renfe i SNCF podrien haver trencat l’acord de cooperació aquest 2021, en el context de la liberalització que s’està duent a terme als dos estats. Les dues operadores, però, van decidir continuar i per ara l’acord és vigent fins a finals del 2022. «Sé que els accionistes estan parlant de continuar», va comentar el director general.

En tot cas, confia que l’aliança entre les dues empreses es prorrogui de nou.

Les dues companyies treballen juntes en la connexió entre ciutats dels dos costats de la frontera i alhora competeixen en el corredor Barcelona-Madrid des del maig passat, quan Ouigo –filial espanyola d’SNCF- va començar a explotar aquest trajecte.

Per Cortés, però, no suposa una contradicció. «Cooperar i competir no és incompatible i passa tots els dies a la indústria», subratlla el director general .

En aquest sentit, Cortés recorda que abans de la pandèmia ja hi havia un servei Madrid-Marsella amb aturada a Barcelona i que cobria un trajecte que també oferia l’AVE de Renfe. «Ja hi havia una forma de complementarietat», defensa. Ara, també ho fa AVLO de Renfe i Ouigo, i d’aquí uns mesos ILSA.

Cortés destaca que les connexions amb França fan que l’Estació de Sants actuï com a hub i a convertir la capital catalana en un «pont ferroviari» per continuar el viatge cap a Europa, tant d’usuaris de l’Estat com d’estrangers d’arreu del món que arriben a Barcelona, visiten la ciutat i després també continuen cap a centre del continent.