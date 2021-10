Els robatoris violents en domicilis van tancar el 2020 a un nivell que fins ara no s’havia assolit mai a les comarques gironines. Se’n van conèixer fins a 60 casos. Aquesta xifra mostra els robatoris que han acabat a mans de la policia però n’hi ha que no hi arriben mai. Ja sigui perquè són assalts entre grups criminals o bé, perquè les víctimes tenen por a represàlies.

Aquesta xifra, que el Ministeri de l’Interior ha recopilat en la seva estadística sobre fets delictius, mostra que des que hi ha dades públiques -l’any 2010- no hi havia hagut un nombre tant elevat de robatoris violents en habitatges.

En aquesta tipologia de robatori hi ha casos ben diferents. Des de sostraccions per exemple que comencen sense intencionalitat dels lladres d’utilitzar la intimidació o la violència. Però en canvi, els delinqüents quan entren en una casa es troben amb el propietari a dins i després acaben essent violents. En canvi hi ha cops que lladres que pertanyen a grups organitzats ja van amb la idea d’intimidar i utilitzar la força. Sovint van armats, lliguen els propietaris per exigir-los diners i fins i tot n’hi ha que els han agredit.

L’any 2010 va ser un dels pitjors d’aquest tipus de robatoris per les comarques de Girona. Es van registrar 50 casos. De fet molta gent, encara té a la retina algun dels assalts violents que van afectar aquella època, molts van tenir lloc en masies aïllades i fins i tot algun va acabar amb crim.

Els més recents en el temps, en canvi, són casos sobretot relacionats amb la droga. I és que com va advertir el cap dels Mossos, el comissari Josep Milán s’està detectant un increment de la violència entre les bandes dedicades al negoci de la marihuana. El comissari va destacar-ho durant la celebració del Dia de les Esquadres que els preocupa aquesta situació, ja que es produeixen assalts entre aquests grups criminals.

Un tipus de robatoris violents però, que si no és per alguna circumstància col·lateral no solen sortir a la llum, perquè entre delinqüents no es denuncien i per tant, no n’hi ha constància.

Alguns d’aquests fins i tot han acabat amb un crim. Un assassinat pendent de resoldre de l’any passat a Lloret de Mar n’és un exemple. En aquest cas, un home va aparèixer mort i mig cremat en una casa d’una àrea residencial. Els Mossos van trobar-hi una plantació de marihuana i creuen que va morir en un atac per robar la droga. De moment, no ha transcendit la detenció de ningú pels fets.

3.208 robatoris violents

Els robatoris violents en domicilis han afectat tot Espanya i el 2020 s’han conegut fins a 3.208 casos. Es tracta pràcticament dels mateixos de l’any anterior (3.223). Aquestes sostraccions s’engloben dins un capítol més ampli, l’anomenat «robatoris amb violència i intimidació». Aquí dins hi ha tant els que hi ha en domicilis, via pública o establiments.

Els més freqüents són els de la via pública i a tot l’Estat, l’any passat se’n van registrar fins a 30.162. Mentre que en establiments n’hi van haver 6.138. Aquí hi entraria els que coneixem popularment com a atracaments en botigues, bancs, entre altres.