L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós ha elaborat el projecte d’ampliació d’un tram de la vorera nord del passeig del Mar, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels vianants. Es tracta de la secció de vorera que queda limitada aproximadament entre els carrers de la Mercè i d’Orient, on s’ubiquen diversos estacionaments en bateria, tant de cotxes com de motos, provocant que la vorera s’estrenyi i es converteixi en un coll d’ampolla en bona part d’aquest àmbit. Això no passa en cap altre tram de la vorera del passeig del Mar on els vehicles estacionen sempre en filera. La vorera passarà a ocupar l’actual espai d’estacionament, acoblant-se a la mateixa secció que a la resta del passeig i passant d’una amplada de 2,20 a 7 metres. Per tal de no perdre places d’estacionament, aquestes passaran a ser en filera, com la resta.