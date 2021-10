Dues persones van quedar ferides en estat greu després d’encastar el cotxe amb el que circulaven contra les escales metàl·liques d’un pont, a Blanes. L’accident va obligar a tallar puntualment la carretera Gi-682, que dona accés a la Costa Brava.

Els fets es van produir eldivendres passat pels volts de les cinc de la tarda. Per causes que encara s’estan investigant, el conductor del vehicle va xocar en una zona amb jardins contra la part inferior de les escales que porten al pont que travessa la carretera Gi-682, al barri de Mas Borinot. Com a conseqüència de l’impacte, la parella que circulava en el vehicle va quedar atrapada i els Bombers van haver de rescatar-los, mentre efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) els assistien al mateix lloc dels fets.

Les maniobres per poder rescatar els dos ocupants del cotxe van durar prop de tres quarts d’hora i, finalment, se’ls va poder treure en estat greu i se’ls va traslladar ràpidament a l’hospital Josep Trueta de Girona on han quedat ingressats. Acutalment continuen sota control mèdic.