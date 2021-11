Més de 200 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Ripoll per condemnar l'assassinat de la dona aquest diumenge presumptament a mans del seu fill.

S'han fet cinc minuts de silenci amb la presència de membres de l'equip local, Consell Comarcal i altres institucions i veïns. L'alcalde, Jordi Munell, ha dit que la ciutat està "en xoc" i ha condemnat els fets.

També ha confirmat que el Consorci de Benestar Social del Ripollès estava fent seguiment a la família. La Generalitat ha activat el protocol per feminicidi. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el primogènit de la víctima com a principal sospitós de l'apunyalament. Va fugir acompanyat d'una altra persona. El consistori ha decretat aquest dilluns dia de dol oficial.

Més de 200 persones s'han concentrat a l'acte de rebuig convocat per l'Ajuntament que ha comptat amb la presència de membres de l'equip de govern, partits, representants d'institucions com el Consell Comarcal del Ripollès així com la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la ripollesa Teresa Jordà.

"Estem en xoc i pendents de les diligències policies que hi hagi per anar completant el cas", afirmava el mateix alcalde, Jordi Munell, durant una atenció als mitjans. Durant la seva intervenció, ha explicat que el Consorci de Benestar Social del Ripollès, que s'encarrega dels Serveis Socials a la ciutat, estava fent seguiment a la família, però no ha donat més detalls tot recordant que hi ha secret de sumari.

Per la seva banda, la secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Montse Pineda, ha confirmat que s'ha activat el protocol per feminicidi. "S'ha posat en marxa tant des del consistori, Departament d'Interior i tots els agents que en formen part per donar resposta a la família i entorn i als professionals que hi han intervingut", ha detallat.

A l'espera de poder recollir tota la informació

Pineda ha remarcat la "complexitat" d'aquest tipus de situacions i en especial per a les mares, que com a figures cuidadores, queden "exposades" a aquest tipus de violències. És per això que s'ha compromès que s'estudiarà a fons el cas per poder conèixer exactament quines han estat les circumstàncies que han conduït als fets.

Els Mossos segueixen buscant al fill com a presumpte autor

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant el fill per la seva possible implicació en el crim. El jove seria el presumpte responsable de l'apunyalament i hauria fugit després d'atacar la seva mare. El parricida estaria acompanyat d'una altra persona, que també està en cerca i captura per la policia. Els fets es van produir pels voltants de les 09.00 hores d'aquest diumenge quan la policia va ser requerida per adreçar-se a un habitatge de l'avinguda del Ripollès, on presumptament hi hauria una dona ferida per arma blanca. Quan els agents van arribar al domicili, van trobat la víctima malferida. Els serveis sanitaris la van atendre, però no li van poder salvar la vida.