Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d’una dona en un pis del centre de Ripoll i busquen el seu fill i una altra persona per la seva possible implicació en el crim. Els fets es van produir ahir diumenge pels voltants de les 09.00 del matí quan la policia va ser requerida per adreçar-se a un habitatge de l’avinguda del Ripollès, a tocar de la C-17, on presumptament hi hauria una dona ferida per arma blanca. Quan els agents van arribar al domicili, van trobar la víctima malferida. Els serveis sanitaris la van atendre al lloc, però no li van poder salvar la vida i va morir. Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona es van fer càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i buscar l’autor o autors del crim.

El fill de la dona seria el presumpte responsable de l’apunyalament i hauria fugit després d’atacar la seva mare, segons van explicar a l’ACN fonts properes al cas. El parricida estaria acompanyat d’una altra persona, que també està en cerca i captura per a policia. La Conselleria d’Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya va activar aquest diumenge el protocol de feminicidis davant del cas d’ahir al matí a Ripoll, en què aquest home hauria assassinat la seva mare».

El departament que lidera Tània Verge va activar aquesta eina per fer un seguiment del cas i acompanyar l’entorn de la víctima, segons va informar en un tuit. La Conselleria també va condemnar el presumpte assassinat, que està sent investigat pels Mossos d’Esquadra.

Per la seva part, l’Ajuntament de Ripoll també va «condemnar enèrgicament» la mort de la veïna del municipi assassinada presumptament a mans del seu fill. A través d’un comunicat, el consistori va anunciar que ha decretat un dia de dol per aquest dilluns, 1 de novembre, cosa que comportarà la suspensió dels actes institucionals programats per la diada de Tots Sants i que les banderes onegin a mitja asta. A més, va convocar una concentració de rebuig dels fets i cinc minuts de silenci en record de la víctima aquest dilluns a les 12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament. Durant l’acte es llegirà un manifest de rebuig a la violència. El consistori va expressar ahir el seu condol. Mentretant els Mossos seguien amb la cerca del fill de la víctima com a pressumpte responsable del crim.